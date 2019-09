Die Bombe von Glinde

Avatar_shz von shz.de

04. September 2019, 18:44 Uhr

Glinde | Die bei Bauarbeiten am Dienstag entdeckte Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg hat große Probleme bereitet. Etwa 5600 Personen in Glinde und 2200 Menschen in Reinbek waren betroffen. Die Schulen in Glinde blieben geschlossen. Bis 12 Uhr wollten Rettungskräfte und Polizei den Sperrbereich „sicher haben“, so Glindes Gemeindewehrführer Michael Weidemann. Ein Großaufgebot von Freiwilligen Feuerwehren aus dem Kreisgebiet und der Rettungsdienst kamen zum Einsatz. Neben den Bürgermeistern der betroffenen Gemeinden war auch Landrat Dr. Henning Görtz zum Einsatzort geeilt. Dann gestaltete sich die Entschärfung schwieriger als erwartet. Der Kampfmittelräumdienst konnte seine Arbeit erst mit zwei Stunden Verspätung aufnehmen, musste sie dann mehrfach unterbrechen, weil immer wieder Personen im Sperrgebiet auftauchten. Dann wurde die Gefährlichkeit der Bombe höher eingeschätzt und weiteres Spezialgerät angefordert. Als am späten Nachmittag Berufstätige heimkehrten, musste eine weitere Notunterkunft gesucht werden. Gegen 18 Uhr kam Wachablösung: Die 1. Brandschutzbereitschaft Nord löste die Rettungskräfte ab, die seit 6 Uhr im Einsatz waren. Der ASB sorgten umgehend für Verpflegung, Lichtmasten wurden aufgebaut, so dass die Spezialkräfte sich an die komplizierte Entschärfung des Blindgängers machen konnten.