Bargteheide : Die Bluttat, die schockiert

Der 35-jährige Angeklagte wird von zwei Justizbeamten in Handschellen in den Gerichtssaal im Landgericht Lübeck geführt. Er trägt ein graues Sweat-Shirt und eine knallrote Jogginghose. Während des vierten Prozesstages hält er den Kopf gesenkt und schaut auf die vor ihm liegenden Prozesspapiere, traut sich nicht, weder den ihm gegenüber sitzenden Eltern des Opfers, noch den Zeugen ins Gesicht zu sehen. Nur ab und zu hebt er den Kopf, um sich mit seinem neuen Verteidiger Dr. Jan Markus Schulte zu beraten.

Sven S. ist angeklagt, seine Ex-Freundin aus niederen Motiven und heimtückisch mit drei Schüssen niedergestreckt und getötet zu haben. Die Staatsanwaltschaft plädiert auf Mord, die Verteidigung erhofft sich eine Verurteilung wegen Totschlags. Der bereits im Februar begonnene Prozess muss neu aufgerollt werden, weil durch eine längere Krankheit des Pflichtverteidigers Fristen verstrichen waren.

Die Tat, die am 12. August letzten Jahres in der Wohnung von Sven S. in der Alten Landstraße in Bargteheide geschah, hat Aufsehen erregt. Die Anteilnahme am Prozess ist entsprechend groß. Das Opfer Svea T. arbeitete im Restaurant des Erdbeerhofs Glantz in Delingsdorf, war nicht nur bei den Gästen sehr beliebt, war als fröhliche, liebenswerte junge Frau bekannt.

Am vierten Verhandlungstag sagt die Rechtsmedizinerin Dr. Ivanka Gerling im Zeugenstand aus. Die Obduktion der Toten habe ergeben, dass sie an einer Schussverletzung gestorben sei. Nicht an dem ersten Schuss in den Arm, sondern an einem der beiden folgenden Schüsse. Allerdings sei nicht mehr festzustellen, ob am Bauchschuss oder dem Schuss in den Brustbereich. Beide seien für sich tödlich. Der Tod sei dann innerhalb nur weniger Minuten eingetreten.

Erstmals meldet sich der Vater von Svea T. als Nebenkläger zu Wort und möchte von der Rechtsmedizinerin wissen, ob man feststellen könne, dass der Täter Selbstmord begehen wollte und das Opfer ihn daran habe hindern wollen. Klare Antwort der Sachverständigen: Nein. Es sei nicht mehr zu rekonstruieren, in welcher Konstellation Täter und Opfer zueinander standen. Der Angeklagte hatte bereits an vorherigen Prozesstagen behauptet, sich die Waffe an den Kopf gehalten zu haben, um sich umzubringen. Svea T. habe versucht, ihn davon abzuhalten, ein Schuss habe sich dabei gelöst. Die anderen beiden Schüsse habe er dann in einer Art „Schockstarre“ abgefeuert.

Ein ehemaliger Freund muss bereits zum zweiten Mal in den Zeugenstand. Zuerst etwas unwillig, alles nochmals bis ins Detail zu rekapitulieren, zeigt er sich im Laufe der einstündigen Befragung dann doch auskunftsfreudig, wagt ebenfalls keinen Blick in Richtung des Angeklagten, hat er ihn doch in seinen Augen „verraten“. Nach seiner Flucht habe Sven S. nämlich ohne Vorwarnung Unterschlupf in seinem Wohnwagen auf einem Campingplatz in Ammersbek gesucht. Er habe ihn mitten in der Nacht auf seine Bitte hin mit neuer Kleidung und Essen versorgt. Durch Freunde und die Medien habe er bereits von der Tat gehört gehabt und Angst bekommen, da auch seine Tochter mit im Wohnwagen schlief. Der mutmaßliche Täter habe „fertig“ und erschöpft gewirkt, nicht so wie sonst – eher selbstbewusst, fröhlich und wie ein „großer Macho“.

Mehrmals, so der Zeuge, habe er Sven S. gebeten, sich zu stellen – vergebens. Er habe auch Angst gehabt, dass der Angeklagte die Schusswaffe noch bei sich habe. Sven S. habe ihm erzählt, dass er sich selbst etwas antun wollte und dabei ein Schuss gefallen sei. Alles sei ganz anders gewesen. „Die Gesamtsituation war bedrohlich“, erinnert sich der Zeuge. Schließlich habe er Sven S. überreden können, sich in seinem Kleintransporter zu verstecken und dort zu übernachten. „Ich wollte uns trennen“, erklärt er. Dort habe er ihn eingeschlossen und sofort danach einem Freund eine Nachricht gesendet: „Er ahnt nichts. Ich habe Angst. Er denkt, ich helfe ihm. Bitte rufe nicht an“.

Der Freund habe dann die Polizei alarmiert, die aber erst Stunden später gekommen sei. Das SEK überwältigte den Ahnungslosen am frühen Morgen auf dem Campingplatz im Kleintransporter.

Der Schock nach diesem Abend sitze tief, so der Zeuge weiter, er habe in der Zwischenzeit versucht, das Geschehene zu verdrängen und sämtlichen Kontakt zu mit dem Angeklagten in Verbindung stehenden Personen abgebrochen.