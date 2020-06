Reinfeld : Die B 75 ist ab 6. Juli für Monate gesperrt

Die Bundesstraße wird in zwei Bauabschnitten saniert, eine Investition von über eine Million Euro.

25. Juni 2020, 16:13 Uhr

Die Bundesstraße 75 wird ab Montag, 6. Juli, zwischen Vossfelde und Benstaben erneuert. Aber ist nur mit einer Vollsperrung der Bundesstraße möglich. Das hat der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein(LBV) mitgeteilt. Weite Umweg müssen Autofahrer in Kauf nehmen. Erneuert wird die B75 vom 6. Juli bis voraussichtlich 18. September die beschädigte Bundesstraße 75 zwischen Vossfelde und Benstaben. Ebenfalls wird der Radweg auf dem Teilstück zwischen Steinfeld und Benstaben saniert. Die Arbeiten erfolgen in zwei Abschnitten. Anliegern wird – in Absprache mit der ausführenden Baufirma die Durchfahrt in Einzelfällen ermöglicht.

1. Bauabschnitt: Dieser erstreckt sich von der Lokfelder Straße in Reinfeld bis Travenhof. Für die Bauzeit des ersten Bauabschnitts gilt folgende Umleitung: Über die L 85 nach Groß Barnitz im weiteren Verlauf über die Kreisstraße 70 nach Barnitz, anschließend über die K 69 nach Benstaben. Von Benstaben über die K 67 wieder auf die B 75 und umgekehrt. Bauzeit: 6. bis 31. Juli.

2. Bauabschnitt: Erstreckt sich von Travenhof bis Steinfeld (K2). Auch für diesen Abschnitt wird eine Umleitung eingerichtet: Sie führt über Landesstraße 71 und Landesstraße 84 nach Steinfelder Heckkaten, anschließend über die K 2 durch Steinfeld und wieder auf die B 75 und umgekehrt. Bauzeit: 31. Juli bis 18. September.

„Während der gesamten Bauzeit wird für Fahrzeuge über 60 Kilometer pro Stunde eine Umleitungsempfehlung über die Autobahn 1 ausgewiesen“, teilt der LBV-Sprecher mit: „Die Verkehrsführung wurde mit der Polizei, dem Kreis Stormarn, dem Amt Nord Stormarn, Buslinienbetreibern und dem Rettungsdienst abgestimmt.“ Die Gesamtkosten der Baumaßnahme in Höhe von über einer Million Euro werden vom Bund getragen.