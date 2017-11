Abstimmung 2017 : Die an einem Strang ziehen

vergrößern 1 von 2 Foto: hfr 1 von 2

von Frauke Schlüter-Hürdler

erstellt am 25.Nov.2017

„Der kleine Park am Neuhöfer Teich lag mir schon immer am Herzen“, sagt Jens Löper. Bereits sein Vater beklagte, dass es immer weniger Grün in der Innenstadt gab. Als dieser sich kurz vor seinem Tod über die Planungen für einen Supermarkt gegenüber der Matthias-Claudius-Kirche aufregte, versprach Jens Löper ihm, dass der Park erhalten bleibt. Und genau so ist es gekommen. Gemeinsam mit einer Gruppe von Reinfeldern setzte der 46-Jährige sich gegen den Bau eines Discounters auf der idyllischen Grünfläche ein und rief eine Bürgerinitiative ins Leben.

„Wir nannten unsere Bürgerinitiative ,Pro Park’, weil wir nicht grundsätzlich gegen eine wirtschaftliche Belebung der Innenstadt waren, sondern gegen den Standort“, erklärt Löper. In einer sechswöchigen Aktion sammelten Pro-Park-Mitglieder fast 3500 Unterschriften für den Erhalt der Grünfläche zwischen Kirche und Teich und übergaben bei einem selbst organisierten ersten Park-Fest die Liste an den damaligen Bürgermeister. Am Ende sprang der potenzielle Investor angesichts des massiven Bürgerprotestes ab und legte sein Augenmerk auf ein Grundstück ein paar Häuser weiter. „Unsere Initiative hat gezeigt, dass man etwas bewegen kann, wenn man es nur will“, sagt Löper. Das möchte er allen Bürgern mit auf den Weg geben. Sich nicht alles gefallen lassen, tatkräftig für seine Ziele einstehen - durch Pro Park sei vielen Reinfeldern bewusst geworden, dass Engagement etwas bewirken kann.

Seit der Gründung der Bürgerinitiative vor sechs Jahren hat sich viel getan. Regelmäßig pflegen die Mitglieder den Park, dem sie mit Hilfe einer Bürgerbefragung den Namen „Neuhöfer Park“ gaben, pflanzen Frühblüher, jäten Unkraut. Mit Hilfe eines Reinfelder Sponsors konnte der verdreckte Brunnen gesäubert und wieder in Betrieb genommen werden. Bäume wurden nachgepflanzt, ein Rosenbeet angelegt, die Straßenlaternen erneuert, ein Liebesherz und neue Bänke aufgestellt und als letzte Aktion ein Schachbrett installiert. Regelmäßig findet ein Lichterfest im Park statt. Löper: „Die Reinfelder lieben ihren Park, besonders die Senioren, die sich mit der modernen Seepromenade oft nicht so recht anfreunden können. Der Park ist längst etabliert.“ Und damit werde auch eine gute, alte Tradition fortgesetzt. Denn die Grünfläche beherbergte bis 1980 ein Armenstift.

„Mit der Rettung des Parks haben wir ebenfalls wieder etwas für das Gemeinwohl bewirkt“, so Löper. Das macht den in Reinfeld aufgewachsenen Industriekaufmann, der bei der Hamburger Firma Still als Einkäufer im Maschinenbau arbeitet, stellvertretend für seine Mitstreiter doch ein wenig stolz. Längst habe man sich mit dem Handelsverein, der sich zuerst für den Bau eines Discounters auf der Grünfläche ausgesprochen hatte, versöhnt. Im Gegenteil, man habe zusammengefunden und gestaltet gemeinsam das fünfte Parkfest. Inzwischen sei es leichter geworden. Der Vandalismus halte sich in Grenzen, man ziehe gemeinsam an einem Strang. Das Schöne sei, dass durch die Initiative Menschen zu Freunden geworden seien, die sich im normalen Leben nicht kennengelernt hätten.

„Durch unser Engagement für den Neuhöfer Park sind Menschen wachgerüttelt worden. Es lohnt sich immer, sich einzubringen.“ Und noch viel mehr haben er und seine Mitstreiter seit 2011 erreicht: „Auch die Verwaltung hat gelernt. Man geht heute viel offener auf die Bürger zu und nimmt sie mit.“