Die Alte Meierei ist verschwunden

vergrößern 1 von 2 Foto: bim 1 von 2

von Rüdiger Klaus Schwarz

erstellt am 27.Dez.2017 | 12:35 Uhr

Anfang des Jahres wurde in Trittau der erste frei zugängliche automatische Defibrillator in Betrieb genommen, finanziert durch Spenden des Nachbarschaftsprojekt Hasenbergsiedlung. Eine Bewohnerin erklärte sich bereit, das Gerät an ihrem Haus im Ernst-Barlachring 12 installieren zu lassen. Inzwischen ist auch im Vordereingang der Verwaltung ein Gerät installiert worden.

Das ehemalige Sonnenstudio in der Bahnhofstraße wurde zur provisorischen Krippe „Zwergenfestung“ umfunktioniert. Nach diversen Umbauarbeiten wurde der Betrieb im Juni aufgenommen. 20 „Zwerge“ werden dort betreut.

Durch einen Festredner zur 750-Jahr-Feier kam schon vor einiger Zeit die Idee auf, dass Trittau aufgrund einer Urkunde schon 100 Jahre älter sei als gedacht. Bürgermeister Oliver Mesch zweifelte die Echtheit der Urkunde jedoch an. Trotzdem beschloss die Gemeindevertretung das mögliche 850-jährige Bestehen des Ortes mit historischen Spaziergängen, Vorträgen, einem Fotowettbewerb zu begehen. Sabine Paap hat sich zudem an die Arbeit gemacht, eine neue Chronik zu erstellen.

Auch ein Freibadfest im frisch renovierten Freibad, das am 13. Mai nach einem Jahr Pause wieder eröffnet wurde, fand ebenfalls unter dem historischen Motto statt. Hier stellte die Kultband „Bigelos“ ihren Trittau-Song vor. Obwohl der Sommer so schlecht war und das Freibad auch die Preise angehoben hat, war das Defizit in diesem Jahr etwas geringer als in den Vorjahren.

Die Sanierung der Campestraße wurde Anfang Februar im Bauausschuss beschlossen. Nötig ist sie, weil die Oberflächenentwässerung der Ende der 50-er Jahre gebauten Straße nicht mehr ausreicht. Im Zuge dieser Arbeiten haben die Politiker beschlossen, die Straße komplett neu zu asphaltieren. Streit gab es mit den Anwohnern, die diese Maßnahme für übertrieben hielten. Sie hätten gerne eine günstigere Variante gehabt. Derzeit ist die Straße noch im Umbau. Gerade beschloss die Gemeindevertretung, zunächst an den bisher gültigen Straßenausbaubeiträgen festzuhalten.

Einvernehmlich mit den Anwohnern wurde dagegen der Ausbau des Herrenruhmwegs geplant, der im kommenden Jahr ansteht.

Immer wieder beschäftigten sich die Politiker in den Ausschuss- und Gemeindevertretersitzungen mit der Neuordnung des Einzelhandels in Trittau. Der Umsiedlung von Famila an die Großenseer Straße mit gleichzeitiger Vergrößerung der Verkaufsfläche auf bis zu 4000 Quadratmeter steht nun nichts mehr im Weg. Famila möchte im nächsten Jahr mit dem Bau beginnen.

Um die Zufahrt auch zu dem dahinter geplanten neuen Wohngebiet - entlang der Gadebuscher /Bürgerstraße (B 35b), 350 Wohneinheiten, Mehrfamilienhäusern, Einzel- und Reihenhäusern - zu erleichtern, wird in der Großenseer Straße ein weiterer Kreisel geplant. Zudem geht es um den Standort von Markant an der Hamburger Straße. Hier dauert das Verfahren länger, weil es wegen der Berücksichtigung von Naturschutzvorschriften schwieriger ist. Auch Penny möchte sich vergrößern. Der Weg für den Bauantrag ist jetzt frei.

Im Juni begannen die Abrissarbeiten der alten Meierei. Hier wird Edeka/Super 2000 einen neuen modernen Supermarkt bauen. Seniorchef Günther Süllau rechnet mit einem zügigen Baubeginn, wenn die Witterung es zulässt.

Im Gespräch ist auch, die neue Kita im Süden des Ortes ebenfalls an der Hamburger Straße anzusiedeln, da der Standort Goethering/Lessingstraße von den Anwohnern abgelehnt wird, weil sie ein Verkehrschaos in den engen Wohnstraßen befürchten. Derzeit werden beide Standorte parallel geplant.

Seit Anfang April gibt es in der Verwaltung den neuen „Fachdienst 2.1 Bürgerangelegenheiten“, der von dem Verwaltungsfachwirt Christian Lüdeke geleitet wird. Alle zentralen Dienste, die den Bürger betreffen, werden hier gebündelt.

Im April dieses Jahres folgte die Inbetriebnahme der Solaranlage im gemeinsamen Bauhof von Trittau und Lütjensee in der Carl-Zeiss-Straße, die 47000 Kilowattstunden im Jahr produziert, mehr als der Bauhof verbraucht. Der Rest wird ins Netz eingespeist. Ein weiterer Baustein zur Eigenversorgung ist die Solarthermieanlage des Bauhofs, die Wärme für die Räume erzeugt. Auch sie produziert mehr Wärme, als gebraucht wird. Dafür gibt es einen Zwischenspeicher.

Die Gewerbegemeinschaft Trittau (GGT) wünscht sich einen Stadtmanager, da sie die diversen Veranstaltungen nicht allein nebenher betreuen kann. Der Finanz- und Wirtschaftssausschuss hat beschlossen, zunächst einmal einen Zuschuss an die GGT zur Unterstützung der Organisation der Gewerbemesse zu zahlen. Zudem wurde eine Arbeitsgruppe zum Thema „Stadtmanager/Stadtmarketing“ gebildet, in der Politiker, Verwaltungsmitarbeiter und Gewerbetreibende mitarbeiten.

Im Juni waren die Trittauer zum dritten Mal aktiv beim Stadtradeln dabei. Die gefahrenen Kilometer wurden verdoppelt: Insgesamt wurden 49 850 Kilometer von 464 Radlern zurückgelegt. Trittau wurde erneut Zweiter in Stormarn bei den geradelten Kilometer pro Einwohner. Bei den meisten Radkilometer der Gemeinden unter 10000 Einwohner lag Trittau in Schleswig-Holstein auf Platz eins, bundesweit auf dem fünften Platz.

Schon aus dem Jahr 2016 stammt der Beschluss des Amtsauschusses, das Verwaltungsgebäude zu erweitern. 2,1 Millionen Euro wurden dafür eingeplant. Im Herbst 2018 soll es losgehen.

Der Schulverband beschloss, nach den Sommerferien einen Sicherheitsdienst an der Bushaltestelle Großenseer Straße einzusetzen. Hintergrund sind Mobbingfälle beim Warten, Einsteigen und auch während der Busfahrt.

Die Leitung der Volkshochschule hat Franca Fritschi 28) seit 1. September übernommen. Neue Klimaschutzmanagerin ist Berit Ostrander (27). Für beide junge Frauen ist es der erste Job nach dem Studium und beide mussten auch sofort in laufende Projekte einsteigen.

Die Seniorenbeiratswahl erfolgte im September als Briefwahl. In der Reihenfolge des Stimmenanteils gehören dem neuen Seniorenbeirat an: Hilde Kramm (500 Stimmen), Günther Vogel (286 Stimmen), Karin Andresen (275 Stimmen), Christian Gajda (197 Stimmen) und Joachim Hirschfeld (196 Stimmen)

Das zweite „Blaue Haus“, das in Kooperation von Gemeinde und Schulverband entstand, wurde im November eingeweiht. Die Gemeinde Trittau stellte insgesamt 1,7 Millionen für den Neubau zur Verfügung. Der Schulverband mietet die Immobilie von der Gemeinde. Weitere 130 Kinder werden pro Tag nach der Schule betreut. Es entstand in Modulbauweise, die sich schon beim Anbau der Hahnheideschule bewährt hat.