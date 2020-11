Die Ahrensburger Wunschzettelaktion

Das Ahrensburger Stadtforum ruft wieder zum Geschenkekauf für finanziell schwache Familien auf

03. November 2020, 17:16 Uhr

Ahrensburg | „Wie in den vergangenen Jahren wird unser Verein der Kaufleute dafür sorgen, dass sich auch und gerade in der Corona-Krise Kinder aus sozial schwachen Familien auf die Erfüllung ihrer Wünsche zu Weihnachten freuen können“, kündigt das Ahrensburger Stadtforum die diesjährige Wunschzettelaktion an.

In den Einrichtungen der Arbeiterwohlfahrt (Awo) und anderen Organisationen, die sich für Bedürftige einsetzen, malen die Kinder ihre Wunschzettel. Diese werden mit einer Code-Nummer versehen – damit die Anonymität der Familien gewahrt wird – und beim Stadtforum abgegeben.

Beim Stadtforum werden die Wunschzettel an die teilnehmenden Geschäfte verteilt und können dort von jedem, der gern Weihnachtsmann spielen möchte, abgeholt werden. Auf den Zetteln sind Geschlecht und Alter des Kindes vermerkt. Außerdem wird darauf geachtet, dass der Wert des Wunsches jeweils bei ungefähr 20 Euro liegt. Der Kunde besorgt das Geschenk, verpackt es weihnachtlich und bringt es wieder in das Geschäft zurück, aus dem der Wunschzettel stammt. Ein paar Tage vor Weihnachten werden alle Geschenke vom Ahrensburger Stadtforum abgeholt und in den Hort am Schloss gebracht. Hier suchen die Erzieher anhand der Codenummern „ihre“ Pakete heraus, die sie bis Heiligabend persönlich an die Familien weitergeben. Ab dem 13. November liegen die Wunschzettel aus und 4. Dezember müssen die fertigen Geschenke dann wieder in den Geschäften abgegeben sein, damit sie pünktlich zu Weihnachten bei den Kindern unter dem Baum liegen.