Erster Sieg in der 3. LIga : Die Abkehr vom Hurra-Fußball beim VfB Lübeck

Mit taktischer Disziplin und einem Systemwechsel gelingt dem VfB Lübeck in Köln der erste Drittliga-Sieg.

von Sascha Sievers

01. November 2020, 16:15 Uhr

Lübeck | Zu den Matchwinnern gehörte zweifelsfrei Tommy Grupe, der nach dreiwöchiger Zwangspause am Freitag in Köln in die Innenverteidigung des VfB Lübeck zurück gekehrt war. Mit seinem frühen Kopfballtreffer ebnete der Kapitän seinem Team den Weg zum ersten Saisonsieg in der 3. Liga. „Das war eine super Mannschaftsleistung, wir haben von der ersten bis zur letzten Minute konzentriert gespielt – nicht wie zuletzt nur in Phasen“, freute sich der Abwehrchef und lobte seine Teamkollegen nach dem 2:0 (2:0)-Erfolg über den FC Viktoria: „Das erste Mal zu Null gespielt zu haben, war wichtig. Alle haben gut gegen den Ball gearbeitet, deshalb macht mich diese Leistung heute auch so stolz – ich bin überglücklich.“

In Zeiten des Triumphes gehört das Lob an die Mitspieler oft zum guten Ton, um sich in der Öffentlichkeit nicht über das Kollektiv zu stellen. Grupes Aussage aber traf mit seinem Kompliment den Nagel auf den Kopf: Der VfB arbeitete über die gesamte Spielzeit diszipliniert und mannschaftlich geschlossen gegen den Ball. Das war in sieben Partien zuvor nicht immer der Fall gewesen. Irgendwann hatte sich die Ordnung bei den Grün-Weißen in Luft aufgelöst.

Darüber hinaus leisteten sich die Lübecker in Köln kaum individuelle Fehler – bislang hatten diese oft dazu geführt, dass der Gegner zu einfachen Toren kam. „Ich freue mich wahnsinnig für das Trainerteam und die Mannschaft: Wir haben wieder eine gut spielende Mannschaft gesehen, die sehr leidenschaftlich war und kaum Möglichkeiten weg gegeben hat“, sagte dann auch VfB-Sportdirektor Rocco Leeser.

„Wenn etwas gut funktioniert, dann halte ich daran fest – bis es nicht mehr funktioniert“, hatte Coach Landerl seine Mannschaft zuletzt dafür kritisiert, dass sie den Matchplan nach guten Phasen irgendwann eigenmächtig über den Haufen geworfen hatte. Der VfB trat dann zum Teil naiv und wild wie ein trotziger Teenager auf. In Köln aber hielten sich die Lübecker bis zum Schluss an die Marschroute, die in der Domstadt erstmals eine andere war. Es war die Abkehr vom Hurra-Fußball.

Landerl war über seinen Schatten gesprungen, hatte seine offensiv ausgerichtete Spielphilosophie über den Haufen geworfen, die Herangehensweise dem Tabellenstand anpasst – und entsprechend aufgestellt: Sven Mende sicherte als Feuerwehrmann das Zentrum hinter den eher als Doppelsechs, denn als Achter agierenden Ersin Zehir und Mirko Boland. Passwege blieben so geschlossen, vertikales Spiel in die Spitze war für die Kölner nicht möglich. Zudem verteidigte die gesamte Mannschaft dicht gestaffelt als kompakter Block. Ein engmaschiges Netz spannten die in den Zweikämpfen griffigen Lübecker, in dem sich die Gastgeber immer wieder verfingen.

Umschaltmomente sowie Ballbesitzphasen zur Erholung gab es dennoch – und damit auch ansehnlichen Tempo- und Kombinationsfußball. „Ich habe schon vorher gesagt, dass wir die Qualität haben, jedes Spiel zu gewinnen. Dabei bleibe ich“, sagte Pascal Steinwender entsprechend selbstbewusst nach dem ersten Sieg.

Tommy Grupe betonte: „Jetzt haben wir einen hohen Maßstab gesetzt, an dem wir uns in Zukunft messen müssen.“ Auch damit lag der Kapitän richtig, sein Trainer pflichtete ihm bei. In der Euphorie aber hatte der 28-Jährige einen Aspekt übersehen: Die Lübecker erspielten sich gegen Viktoria eine ganze Reihe guter Chancen, nutzten die Möglichkeiten aus dem Spiel heraus aber nicht. Beide Treffer fielen nach Standardsituationen. In dieser Hinsicht gibt es nach wie vor Verbesserungsbedarf.