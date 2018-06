Stormarn : Die Abfallmisere im Kreis dauert an

Müllabfuhr liegt mindestens vier Tage hinter dem Plan

Viele volle Rest- und

Biomülleimer stehen weiterhin im Kreis Stormarn an den Straßen . „Wir nehmen das Thema ernst, setzen uns damit intensive auseinander, aber es besteht weiterhin. Wir sind ungefähr vier Tage hinter dem Plan. Wenn dann ein Wochenende dazwischen ist, kann es rund eine Woche werden“, erklärte Landrat Dr. Henning Görtz im Kreistag.

„Entstanden ist das Problem aus unterschiedlichsten Gründen, wie das in solchen Situationen ist, ist nicht nur eine Sache der Auslöser. Der beauftragte Unternehmer hatte Probleme Fahrer zu bekommen, dazu kam dann eine Krankheitswelle im Frühjahr“, erklärte Görtz. Es seien jetzt aber Fahrzeuge aus anderen Städten hinzugekommen und der Zweckverband Ostholstein helfe aus.

Das durch die AWSH beauftragte Entsorgungsunternehmen, das in den letzten Wochen seinen Aufgaben nicht nachkommen konnte, sei jetzt durch Zuschüsse zum Gehalt der Fahrer in die Situation versetzt worden, neue Fahrzeugführer einstellen zu können.

Rechtliche Probleme mit dem Vergaberecht oder Wettbewerbsverzerrung entstehen durch den Zuschuss an das Unternehmen nicht, erklärte Dennis Kissel, Geschäftsführer der AWSH. Es bestand bei Bürgern der Verdacht, dass das Unternehmen bei der Ausschreibung nicht nur der wirtschaftlichste, sondern eben auch der billigste Anbieter gewesen sei, was Bezahlung der Mitarbeiter angehe und nur daher gewonnen habe. „Es ist so überprüft, dass auch mit der Aufstockung jetzt, das Unternehmen immer noch das wirtschaftlichste Angebot der Ausschreibung gewesen wäre“, so Kissel. „Ich gebe Ihnen aber Recht, dass es ein Problem ist, dass immer das wirtschaftlichste, günstigste Angebot genommen werden muss, keine Frage“, führte Kissel weiter aus. Zu beachten sei aber auch, dass die Umfänge der Fahrten sich erhöht hätten, ergänzte Görtz. Er äußerte Verständnis für die zum Teil große Unzufriedenheit der betroffenen Bürger. Doch er billige die Form nicht, in der diese zum Teil ihre Wut auf die Mitarbeiter der AWSH übertragen. „Das Servicecenter hat 1500 bis 1800 Anrufe täglich. Nicht alle bleiben höflich. Manche schießen komplett über das Ziel hinaus. Auch ich habe Mails und Anrufe mit fragwürdigem Tonfall erhalten. Bei allem Frust sind Drohungen und Beleidigungen nicht zu akzeptieren“, so Görtz.