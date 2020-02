Reinfeld : Diavortrag: Slalom duch die Eisbergwelt

Oldesloer Reisejournalist Wolf Leichsenring zeigt im Claudiushof die Schönheiten Grönlands.

26. Februar 2020, 10:53 Uhr

Reinfeld | „Grönland – umringt von Eisbergen“, so lautet das Motto des Diavortrages von Wolf Leichsenring am Mittwoch, 4. März, um 17 Uhr in der Seniorenwohnanlage Claudiushof, Matthias-Claudius-Straße 1 in der Karpfenstadt.

Von Islands Hauptstadt Reykjavik kommend überquerte der Oldesloer Reisejournalist zunächst die von einer dicken Eiskappe bedeckte Insel, um in dem 130-Seelen-Dorf Narsarsuaq grönländischen Boden zu betreten. Weiter ging es per Wassertaxi in einem abenteuerlichen Slalom durch die Eisbergwelt zum eigentlichen Ziel nach Narsaq.

Hier brachte eine Kombination aus Fracht- und Passagierfähre den Reisenden in knapp fünf Tagen gen Norden bis in die Welt der riesigen Eisberge. Rund ein Dutzend Küstenorte und -siedlungen werden unterwegs angelaufen, inklusive Grönlands Hauptstadt Nuuk. Die nördliche Stadt Ilulissat wurde schließlich für mehrere Tage „Basislager“ für Exkursionen zum Eqi Gletscher, für Wanderungen entlang des Gletscherfjords oder zu einem Flug über Teile des Binnenlandeises. Der Dia-Vortrag vermittelt den Gästen ein faszinierendes Bild der Schönheiten Grönlands.