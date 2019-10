Der weibliche Blick I und II

Zwei Gesprächsrunden in der Galerie Marstall im Rahmen von „She World“

15. Oktober 2019, 13:16 Uhr

AhrensbUrg | Unter dem Thema „Körper/Identitäten“ stehen in diesem Jahr die Ausstellungen der Sparkassen-Kulturstiftung Stormarn. „Ausgehend von der Rolle des Körperbildes in der bildenden Kunst wird im Rahmen des Jahresthemas aufgezeigt, wie sich heute künstlerische Positionen mit der Frage nach Identitätsbildungen auseinandersetzen“, erläutert Dr. Katharina Schlüter, Leiterin Kunst & Kultur, Geschäftsführerin Sparkassen-Kulturstiftung Stormarn.

In der Gruppenausstellung „She World“ in der Galerie im Marstall Ahrensburg wird sich dazu noch einmal konzentriert mit den Fragen nach Körperlichkeit und Identität beschäftigt: Acht Künstlerinnen nähern sich dem Thema aus ihrer individuellen Sicht, mit verschiedenen Medien, Techniken und Konzepten (wir berichteten). Ergänzend wird ein vielseitiges Rahmenprogramm angeboten, „um sich dem Thema aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu nähern und Raum für Diskussionen zu ermöglichen“, so Katharina Schlüter weiter. Im Rahmen der Ausstellung „She World“ in der Galerie im Marstall finden nun zwei Gesprächsrunden statt.

>Der weibliche Blick I, Sonntag, 20. Oktober, um 15 Uhr: Der soziale Aspekt – zum Leben und Arbeiten von Künstlerinnen heute. Es geht um die Fragen, in welchen sozialen Strukturen arbeiten Künstlerinnen? Was muss sich verbessern? Was hat sich bereits verbessert? Es sind vor Ort: Marcia Breuer (Künstlerin der Ausstellung, Mehr Mütter für die Kunst), Nina Lucia Groß, (femrep e.V.), Franziska Storch & Charlotte Gaitzsch (Saloon Hamburg).

>Der weibliche Blick II, Sonntag, 27. Oktober, um 15 Uhr: Der künstlerische Aspekt – Frauenkunst versus Männerkunst. Es geht um die Frage: „Wie kann man diese Begrifflichkeiten fassen? Wie zeigen sie sich in der künstlerischen Praxis? Die Veranstaltung beginnt mit einer Performance von Effe Minelli, es folgt Talk mit Prof. Dr. Hanne Loreck , Hochschule für Bildende Künste Hamburg (HFBK), Dr. An Paenhuysen (Kuratorin und Autorin, Berlin), Wiebke Schwarzhans (Künstlerin der Ausstellung).