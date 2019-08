Bad Oldesloe : Der Verein „Frauen helfen Frauen“ sucht Ehrenamtliche

Vielfältige Möglichkeiten der Mitarbeit in Frauenberatungsstelle und Frauenhaus.

15. August 2019, 14:21 Uhr

Der Verein „Frauen helfen Frauen Stormarn“ wirbt um Ehrenamtliche: Interessentinnen sind eingeladen, an vier Abenden im Zeitraum von August bis Oktober den Verein und seine beiden Einrichtungen – die Frauenberatungsstelle und das Frauenhaus – sowie die vielfältigen Möglichkeiten zur ehrenamtlichen Mitarbeit kennenzulernen. Der kostenfreie Einführungskurs beginnt am Mittwoch, 28. August, von 18.30 Uhr bis 20.30 Uhr in der Beratungsstelle des Vereins in Bad Oldesloe. Ein Engagement im Verein bietet: Austausch zu aktuellen, frauenbewegten Themen, Gelegenheit, sich im Kreise von Frauen für Frauen zu engagieren, Möglichkeit einer sinnvollen Tätigkeit und die Chance zur Entdeckung und Weiterentwicklung des eigenen Potenzials.

Darüber hinaus sollen die vier Abende den Teilnehmerinnen ermöglichen, sich gegenseitig kennenzulernen und herauszufinden, ob und wie sie sich mit ihren persönlichen Neigungen und Wünschen im Verein einbringen möchten. Fragen und Anmeldungen sind bis zum 20. August möglich unter Telefon (04531) 8 67 72 oder Email an frauenberatung@fhf-stormarn.de.

Weitere Informationen im Internet www.fhf-stormarn.de