Reinbek : Der U20-Poetry-Slam im Bettkästchen

Die Veranstaltung ist vor allem für all jene gedacht, die nicht wegfahren können.

von shz.de

25. September 2018, 16:11 Uhr

Es wird wieder „geslamt“. Der Reinbeker U20-Slam lädt am Sonntag, 7. Oktober um 17 Uhr ins Hotel Bettkästchen zu einem Ferien-Poetry-Slam ein. Einlass ist um 16. 30 Uhr, der Eintritt ist frei. Die Veranstaltung ist öffentlich. Jeder kann ohne Anmeldung zum Zuschauen ins Bettkästchen, Schönningstedter Straße 40, kommen.

„Wir haben diesen Slam ganz bewusst in die Ferien gelegt als Angebot für all jene, die in dieser Zeit nicht wegfahren können“, so Slam-Master Karsten Lieberam-Schmidt. „Der Reinbek-Slam ist eine Veranstaltung von Menschen vor Ort, mit Menschen vor Ort, für Menschen vor Ort.“ Der Agraringenieur gründete den ältesten „amtierenden“ U20-Slam Schleswig-Holsteins im Sommer 2011. Featured Poet zum 30. Geburtstag ist mit Janne Spiesen (22) aus Hamburg wieder eine sehr talentierte Nachwuchspoetin.

Für den Wettbewerb kann man sich vorab oder auch noch spontan vor Ort anmelden, sofern man nicht älter als 20 Jahre ist.