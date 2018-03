Ballettaufführung : Der Tanz im Räuberwald

Rund 40 Tänzerinnen der Oldesloer Musikschule führen im Kub Ronja Räubertochter auf.

Das Kinderbuch Ronja Räubertochter von Astrid Lindgren kennt fast jedes Kind. Jetzt wird die spannende Räubergeschichte von Ronja und ihrem Freund Birk Borkason am kommenden Wochenende im Oldesloer Kultur- und Bildungszentrum als Tanzspiel mit viel Musik aufgeführt. Rund 40 junge Tänzerinnen zwischen sieben und 21 Jahren des Fachbereichs Ballett und Tanz der Oldesloer Musikschule proben für ihre drei Aufführungen bereits seit mehr als einem Jahr. Für die Aufführungen am Sonnabend, 17. und Sonntag, 18. März jeweils um 18 Uhr gibt es noch Karten, die Nachmittagsaufführung am Sonntag um 14 Uhr ist bereits ausverkauft.

Die Bühne im Kub-Saal verwandelt sich in einen Wald, in dem der Räuberhauptmann Mattis mit seiner Frau Lovis, seiner Tochter Ronja und einer wilden Räuberbande auf der Mattisburg lebt. Die mit ihnen verfeindete Räuberbande des Hauptmanns Borka, dessen Frau Undis und seinem Sohn Birk wohnt gleich nebenan. Ein Teil vor der Bühne wird in das Tanzspiel mit einbezogen, hier befindet sich die „Bärenhöhle“, in die sich Ronja und Birk zurückziehen.

Große Holzäste liegen überall herum, auf einer großen Leinwand im Hintergrund der Bühne werden wunderschöne Waldmotive verschiedener Jahreszeiten eingeblendet. Ein schwerer Holztisch, Felle und ein Korb mit Feuerholz ergänzen das rustikale Bühnenbild. „Über die kleine Bühne im Kub waren wir zuerst sehr unglücklich, die Festhallenbühne ist ja wesentlich größer und hat mehrere Aufgänge. Aber mittlerweile finden wir es hier gar nicht mehr so schlecht“, sagt Ballettlehrerin und Tanzpädagogin Katharina Gutzeit, die für die Inszenierung verantwortlich ist und auch die Kostüme schneiderte.

Neun Tänzerinnen ab 14 Jahren spielen die Hauptrollen, dazu kommen rund 30 Kinder, die die Blumen und kleine Rumpelwichte spielen. Die Musicalversion, die Katharina Gutzeit aussuchte, bietet viel Musik und volkstümliche Tanzstücke, die barfuß getanzt werden. Einige Stücke kommen vom Band, manche Lieder werden auch live gespielt von der Band „Exzenter“ der Ida-Ehre-Schule. „Wir hatten sogar ein kleines Casting für die beiden Hauptrollen. Die Mädchen sollten auch mal hinter die Kulissen schauen, wie so ein Stück entsteht“, sagt Katharina Gutzeit. Una Winter spielt die pfiffige Ronja und Jule Niemtzyk deren Freund Birk. Beide Mädchen sind 14 Jahre alt und Schülerinnen der Ida-Ehre-Schule. Bärte für die Männerrollen werden nur ausnahmsweise geschminkt. „Wir wollten es nicht übertreiben“, betont die Tanzlehrerin.

Da das Theaterstück doch etwas gruselig ist und rund anderthalb Stunden dauert ist es erst für Kinder ab sechs Jahren geeignet. Karten gibt unter der es Tickethotline

04531 504-199 und an der Abendkasse für zehn Euro (Erwachsene) bzw. für fünf Euro (Kinder).