Reinfeld : Der Stolperstein ist wieder lesbar

vergrößern 1 von 2 Foto: FSH 1 von 2

Vor drei Jahren wurde der erste Stolperstein in Reinfeld verlegt – in Gedenken an Carl Harz, Opfer des Nationalsozialismus, gestorben im August 1943 in Lübeck-Lauerhof. Im Dezember letzten Jahres entdeckte Albrecht Werner von der „Initiative Pro Asyl“ und Leiter der Arbeitsgruppe „Stolpersteine“ an der Immanuel-Kant-Schule beim Abholen von Möbeln für Asylbewerber im ehemaligen Wohnhaus von Carl Harz, dass Unbekannte den Stein mutwillig zerstört hatten. Mit Schlägen eines stumpfen Gegenstandes wurde der Gedenkstein schwer beschädigt: Die Beschriftung war nicht mehr zu lesbar. Jetzt hat der Kölner Künstler Gunter Demnig einen neuen Stein für der bekanntesten Bürger der Karpfenstadt in den Boden eingebracht.

„Wir freuen uns, dass der viel beschäftigte Künstler trotz der zahlreichen Termine europaweit noch einmal zu uns gekommen ist“, so Werner bei der Gedenkfeier mit rund 40 Teilnehmern am Gedenkstein. In nur wenigen Minuten und mit routinierter Hand war der Stolperstein Teil des Gehweges. Albrecht Werner erinnerte noch einmal an das Schicksal des 1860 in Altona geborenen Reinfelders, der durch die Verbreitung von Schriften gegen das Nazi-Regime in den 30er Jahren ins Visier der Gestapo geriet und gezwungen wurde, eine Unterlassungsurkunde zu unterschreiben. Als aber seine Töchter in Hamburg ausgebombt wurden und zu ihm nach Reinfeld fliehen mussten, wendete er sich erneut mit der Bitte, diesen sinnlosen Krieg endlich zu beenden, direkt an Adolf Hitler. Daraufhin wurde er auf seinen Geisteszustand hin beim Amtsarzt untersucht. „Man fragte sich, ob Carl Harz noch ganz normal sei“, erläuterte Werner. Im September 1943 wurde er verhaftet. Der über 80-Jährige soll sich erhängt haben. „Diese Behauptung ist wenig glaubhaft. Ein Opfer des Nazi-Regime ist er in jedem Fall“, betonte Werner.

Carl Harz sei vielleicht ein Unikum gewesen, weil viele seiner Träume für eine bessere Welt heute geradezu utopisch anmuteten, doch sei er auch ein Gönner der Karpfenstadt gewesen, legte die Villengegend an, baute Wanderwege aus, ließ einen Seepavillon und das Reinfelder Kurhaus errichten und warb intensiv für die Sommerfrische im idyllischen Örtchen am Herrenteich. Außerdem gab er einen Stadtführer heraus, gründete eine Kindergenossenschaft und setzte sich im damaligen Verkehrsverein für die Zusammenführung der Ortsteile Reinfeld, Neuhof und Steinhof ein. Nach seinem Tod fanden seine Nachkommen in seinem Wohnhaus in der heutigen Carl-Harz-Straße Tausende von Schriften gegen das Nazi-Regime, von denen er viele mutig als Handzettel in der Öffentlichkeit verteilte.

Auch der zerstörte Stolperstein wird einen Platz im Heimatmuseum erhalten. Werner: „Mit der Pflege des Stolpersteins wird gleichzeitig ein Zeichen gesetzt gegen rückwärts gewandte Zerstörungswut und für eine lebendige Erinnerungskultur, die die Lehren der Vergangenheit für die Gegenwart erhalten möchte.“ Am 13. August, dem Todestag von Carl Harz, werde man sich erneut am Stolperstein treffen. Bis dahin sollen auch die geplanten Erinnerungstafeln angebracht sein.





von Frauke Schlüter-Hürdler

erstellt am 14.Jun.2017 | 15:00 Uhr