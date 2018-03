Der Sonntag Judika

Recht und Gerechtigkeit - das ist seit je das Thema des Sonntages Judika, 5. Fastensonntag, der dieses Jahr am 18. März gefeiert wird. In Basthorst wird Frauke Eiben die Pröpstin des Kirchenkreises Lübeck-Lauenburg, über dieses zentrale Thema in einem Abendgottesdienst um 18. Uhr predigen und ihre Maxime „Gerechtigkeit bedeutet für mich: in richtigen Beziehungen leben“ anhand einer biblischen Geschichte und eigenen Erfahrungen in der Partnerschaftsarbeit auslegen.Der Gottesdienst unter der liturgischen Leitung von Pastorin Kirsten Sattler wird von dem Orgelvirtuosen Gregor Bator an der Orgel und seiner Frau Anna mit der Violine begleitet.