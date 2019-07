BAd Oldesloe : Der Shanty-Chor singt für „Bella Donna“

Mit „Volldampf voraus„ sorgen die Seebären für gute Stimmung.

von shz.de

11. Juli 2019, 09:46 Uhr

Der Oldesloer Shantychor, eine Instanz in der Kreisstadt und weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt, wird am Sonnabend, 20. Juli, von 10 bis 12 Uhr vor dem Kub aus seiner Liederkiste schwung- und stimmungsvolle Shantylieder in deutscher und englischer Sprache zum Besten geben.

Spendentopf

Mit „Volldampf voraus“ wollen die Seebären vom Binnenland für gute Stimmung und Bewegung sorgen und dabei den Zuhörern die Gelegenheit bieten, den Spendentopf für das Bella-Donna-Haus zu füllen.

Schaden am Gebäude

Dieses hat durch den Abriss des Nachbargebäudes einen großen Schaden erlitten und bittet die Bevölkerung daher um finanzielle Hilfe. Der Shantychor hatte sich spontan bereit erklärt, für die „Bellas“ zu singen.