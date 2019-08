Bargteheide : Der „Schützenhof“ ist Geschichte

Nach mehr als 100 Jahren in Bargteheide: Statt Traditionslokal mit Saal künftig Wohnbebauung.

von shz.de

09. August 2019, 13:08 Uhr

Bargteheide | Bargteheides letzter Saalbau, das weithin bekannte und beliebte Restaurant „Schützenhof“ in der Jersbeker Straße, liegt in Trümmern. Nach gut dreiwöchigen Abrissarbeiten fielen am vergangenen Donnerstag die letzten Außenmauern. Damit ging nicht nur eine weit über 100 Jahre währende Institution des alten Bauerndorfs und der jungen Stadt zu Ende, sondern gleichzeitig auch eine 250 Jahre lang betriebene Hofstelle. Ab 2021 soll das mehr als 6500 Quadratmeter große Areal mit mehreren Dutzend Wohnungen bebaut werden.

Zum Jahresende 2018 war der gastronomische Betrieb nach 88 Jahren und drei Generationen im Familienbesitz geschlossen und verkauft worden, weil sich niemand für die Nachfolge fand. Zuletzt betrieben Karin Iden (66) und ihr Bruder Hans-Jürgen Iden (72) zusammen mit dessen Ehefrau Anke (61) den Schützenhof.



250 Jahre Landwirtschaft

Großvater Willy Vagt hatte 1930 den Gasthof mit landwirtschaftlichem Nebenerwerb von der Vorbesitzer-Familie Düssler gekauft, denen das Anwesen bis dahin mehr als 60 Jahre gehört hatte. Wann genau in dieser Zeit der Gasthof mit Saal eröffnet worden war, ließ sich nicht mehr ermitteln. Es liegt aber einigermaßen nahe, dass dies um die vorherige Jahrhundertwende geschehen ist, als in Bargteheide Vereine gegründet wurden, die alle – neben dem steigenden Bedarf nach größeren Festlichkeiten – Versammlungsmöglichkeiten benötigten. 1907 etwa – die Einwohnerzahl übersprang gerade die 2000er-Marke – gab es in Bargteheide sieben Gasthöfe, darunter mindestens vier mit Saalbetrieb. Und: 1908 wurde der Schützenverein Bargteheide gegründet, der in Kürze sein 111. Schützenfest – wie berichtet – feiern wird.

Vor den wahrscheinlich zwei Generationen der Familie Düssler – ein „E.“ und ein Jochen Düssler sind überliefert – war diese Hofstelle mindestens 100 Jahre und über drei Generationen im Besitz der Familie Ahlers, einer von mehreren Ahlers-Zweigen in Bargteheide: Hein, Jürgen und Hans Ahlers sind ab 1769 nacheinander als Hofbesitzer geführt. Im Zuge der Einkoppelung Bargteheides in den Jahren 1769/1770, der ersten amtlichen Vermessung der Grundstücke, entstand am Weg nach Jersbek die Halbhufner-Stelle von Hein Ahlers, einem etwa 19 Hektar großen Anwesen mit 11 ha Acker-, 4 ha Wiesen- und je 2 ha Heideland und Hölzung.

Zurück zur letzten Schützenhof-Familie: „Ich habe heute den Schützenhof gekauft“, soll Willy Vagt zu seiner Frau Clara gesagt haben, als er eines Abends im Jahre 1930 vom Kegeln nach Hause kam. Von da an – Bargteheide erreichte 1932 die 3000-Einwohner-Grenze – war der Gasthof samt Saal und Landwirtschaft im Nebenerwerb im Besitz der Großeltern und dann ab 1954 der Eltern (Hildegard und Emil Iden) von Karin Iden, die im gastronomischen Bereich stets mithelfend zusammen mit ihrem Bruder Hans-Jürgen im Schützenhof aufgewachsen war. Nach dem Tod der Mutter übernahmen die Geschwister 2005 den Betrieb. Bereits seit 1976 war auch Schwägerin Anke Iden mit dabei. Bis zum Schluss hielt Hans-Jürgen Iden zudem in den rückwärtigen Stallgebäuden noch Reitpferde, nachdem zuvor auch Kühe zum Bestand gehört hatten. So endete jetzt auch in diesem Bereich nach mindestens 250 Jahren die landwirtschaftliche Nutzung des Anwesens.



Auch Heidi Kabel und Henry Vahl waren Gäste

Anfang der 50er Jahre ließ Großvater Willy Vagt den Saal des Schützenhofs vergrößern und zusätzlich einen Bühnen-Anbau errichten. „Ursprünglich gab es im Garten auch eine kleine Kegelbahn,“ erinnert sich Karin Iden, bei der sich Schuljungen ein Taschengeld beim Aufstellen der Kegel und Zurückbringen der Kugeln verdienten. 1971 wurde dann die bis zuletzt betriebene Bundeskegelbahn mit zwei Doppelbahnen angebaut. Jahrzehntelang war Bargteheides größter Saal Schauplatz aller denkbaren Feiern und Bälle mit oftmals hunderten Gästen. Vereine, Verbände und Parteien tagten hier. Es feierten Schützen, Sportvereine, Landjugend, Feuerwehr und andere Organisationen. Legendäre Maskeraden und Kostümbälle wurden hier ebenso durchgeführt wie große Familienfeiern. Auf der kleinen Bühne des Saals fanden viele Darbietungen und andere Aufführungen statt. Zu den Gästen im Schützenhof, der vor allem durch seine Bratkartoffelgerichte beliebt war, gehörten auch Prominente wie die Ohnsorg-Schauspieler Henry Vahl, Heidi Kabel und Edgar Bessen. Regisseur Detlev Buck setzte dem Traditions-Gasthaus mit einem hier gedrehten Werbespot für den NDR eine Art Denkmal.

Das alles ist nun Geschichte. Die Abrissarbeiten be-gannen am 15. Juli. Jetzt werden die letzten Schuttberge abtransportiert bei gleichzeitiger Trennung der Materialien wie Steine, Holz, Dachpappe, Metall und Glas. Bei den Arbeiten der Recyclingfirma wurde am 1. August auch ein „kleiner Schatz“ geborgen und nach Bad Oldesloe zur Wiederaufarbeitung abtransportiert. Der Abrissbagger hob einen wohl mehr als 100 Jahre alten, reich verzierten und nur leicht beschädigten Billardtisch vom Dachboden des Saal-Restes herab. Das Spielgerät war besonders schwer, weil es über eine Stein- oder Granit-Bodenplatte verfügt. Für Beobachter der Szene, unter ihnen auch Hans-Jürgen Iden, war es schwer vorstellbar, wie dieses gewichtige Stück einst auf den Dachboden befördert werden konnte.



Wohnquartier „To’n Schüttenhoff“

Nach Auskunft der Bargteheider Gibbesch Bau GmbH, die das mehr als 6500 m² große Grundstück im Dezember vergangenen Jahres erworben hat, ist an dieser Stelle Wohnbebauung mit Mehrfamilienhäusern und Reihenhäusern in mehreren Gebäudekomplexen geplant. Die genauen Einzelheiten stehen noch nicht fest, da die notwendigen baurechtlichen Voraussetzungen von der Kommunalpolitik und der Stadt erst noch geschaffen werden müssen. So werde voraussichtlich vor Frühjahr 2021 auf dem bis dahin eingezäunten Grundstück nichts passieren. Der Name für das künftige Wohnquartier aber steht – mit Bezug zum Traditionsgasthaus „Schützenhof“ – schon fest: „To’n Schüttenhoff“, so das Immo-Unternehmen.