Der Schrecken der Kaufleute

Auf den Spuren von Johann von Hunnersbuttel, dem Herrscher auf Burg Stegen

Avatar_shz von

10. Oktober 2019, 18:58 Uhr

Bargfeld-Stegen | Er erhob Steuern, verlangte Zölle von Händlern und erkannte die Obrigkeit nicht an: Johann von Hunnersbuttel, der im 13. Jahrhundert in der Burg Stegen residierte, war der Schrecken der Hamburger Kaufleute. Doch seine Macht endete mit einer Belagerung und einem Kampf, wie archäologische Grabungen jetzt erneut belegen.

„Aus wissenschaftlicher Sicht würde ich ihn vielleicht nicht als Raubritter bezeichnen“, sagt Grabungsleiter Felix Biermann und überlegt kurz: „Aber man könnte ihn schon so nennen.“ Bei Grabungen in den Überresten im Kreis Stormarn hat der an der Universität Greifswald tätige Archäologe mit seinem Team einige Schätze ans Tageslicht befördert, die für die Wissenschaft von großem Wert sein dürften: Allein 70 Armbrustpfeilspitzen belegen, dass es auf der Burg Stegen einen erbitterten Kampf gegeben haben muss. Zudem fanden die Forscher Hufeisen, Sporen, Gürtelschnallen und allerlei Dinge des täglichen Gebrauchs. Biermanns Lieblingsstück: Ein gut erhaltener Siegelring.

Nicht weniger spektakulär sind die Überreste der Mauern der Burg. Felix Biermann fischt Überreste einer Holzpalisade aus einem der ausgehobenen Gräben: „Die Anordnung zeigt uns, dass die Burg systematisch zerstört wurde und vorher gab es eine Belagerung.“ Die Palisaden seien umgestoßen worden und auch gut erhaltene und vollständige Ziegelsteine lägen herum.

Dass die eigentlich begehrten Baumaterialien nicht abtransportiert und anderweitig verwendet wurden, lässt einen Schluss zu: Die Zerstörer der Burg Stegen wollten ein Zeichen setzen. Die Ruinen sollten abschrecken.

Burgherr Johann von Hunnersbuttel war mächtig, aber nicht mächtig genug. In der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts hatte der Knappe Reichtümer anhäufen können und baute schließlich die Burg Stegen. Das war etwa um das Jahr 1330. Von dort aus mehrte er seinen Einfluss in der Region, verlangte sogar Steuern von den umliegenden Siedlern und kontrollierte die Handelsrouten. Das passte den Grafen von Holstein und Hamburg freilich wenig. Den Bau der Festung konnten sie nicht verhindern. Es dauerte rund 15 Jahre bis sich die Grafschaften Holstein und Hamburg einigen konnten, im Jahr 1343 einen Vertrag schlossen und gemeinsam gegen den niederadeligen Knappen von Hunnersbuttel vorgingen. Monate dauerte die Belagerung. Die Burg wurde mit Steinschleudern unter Dauerbeschuss genommen. Zuvor hatte der Burgherr umliegende Ländereien fluten lassen, damit die Angreifer nicht vordringen konnten. Der Widerstand war so groß, dass die Truppen des Grafens die Burg nicht einnehmen konnten. Es muss eine Art Patt-Situation gegeben haben. Schließlich wurde Johann von Hunnersbuttel ein kleines Vermögen gezahlt, damit er ins Exil geht. Die Burg wurde daraufhin zerstört: „Das war wohl ein symbolischer Akt und damit war die Ordnung wieder hergestellt“, sagt Felix Biermann. Selbst der Siegelring des Burgherren befand sich noch an Ort und Stelle.

Auf die Grabungen folgt jetzt eine Auswertung. Alle Funde werden dokumentiert, die Erkenntnisse in einem wissenschaftlichen Artikel zusammengefasst. Bargfeld-Stegen überlegt jetzt, wie die historische Stätte Besuchern zugänglicher gemacht werden könnte. Denkbar sind weitere Informationstafeln und auch eine teilweise Freilegung alter Mauersteine. Doch zunächst wird die Grabungsstätte wieder zugeschüttet – um sie zu schützen.