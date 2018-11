Reinfeld : Der Reinfelder Kalender 2019 ist da!

Zwölf historische Gebäude werden gezeigt.

von shz.de

21. November 2018, 10:13 Uhr

Wie gewohnt gibt die Stadt Reinfeld in jedem Jahr einen historischen Kalender heraus. Thema ist für 2019 die Architektur und Geschichte alter Gebäude in der Karpfenstadt. In Zusammenarbeit der Teams Stadtmarketing, Heimatmuseum, Archiv und Bauamt ist ein 15-Blatt-Monatskalender entstanden, der zwölf Gebäude kurz in Bezug auf die Architektur und Geschichte beschreibt. Die Herstellung erfolgte über die Kalender-Manufaktur Verden, die auch für das Layout verantwortlich zeichnet. Manche Gebäude gibt es noch heute. Da ist ein Vergleich sicherlich interessant. Andere Häuser sind abgerissen und damit unwiderruflich vergangen. Diese Darstellungen sind rein von historischem Interesse. Die Kalender im Format A4 quer sind bei der Buchhandlung Michaels und im Heimatmuseum zum Preis von 13 Euro zu beziehen und ganz sicher ein schönes Geschenk zum Weihnachtfest.