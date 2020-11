Reinfeld : Der neue Karpfen-Kalender ist da

Stadtmarketing, Heimatmuseum und das Archiv haben das Material zusammengetragen.

Avatar_shz von shz.de

02. November 2020, 14:01 Uhr

Auch in diesem Jahr gibt die Stadt Reinfeld einen historischen Kalender 2021 heraus. Thema ist der Karpfen und Reinfeld. Die Teams Stadtmarketing, Heimatmuseum und Archiv haben Material für einen 14-Blatt-Monatskalender zusammengetragen. Es werden darin unter anderem das Stadtwappen erklärt, ein Gedicht und ein Lied vorgestellt, die Teichzucht erwähnt und die Teichpächter der letzten Jahrzehnte präsentiert. Auch ein Karpfen-Rezept, die Karpfenfeste und das Abfischen dürfen nicht fehlen. Besonders ist der Monat Februar zu erwähnen, denn dort befindet sich ein QR-Code. Mit dem Handy geöffnet bekommt man den Mitschnitt eines Liedvortrages vom 30. September 2013 zu sehen und zu hören. Gunda Freyer und Bürgervorsteher Gerd Herrmann singen in Begleitung von Andreas Marx an der Gitarre „Das Karpfenlied“ von Robert Ludwig (1951).

Der Kalender 2021 im Format A4 ist bei der Buchhandlung Michaels zum Preis von 13,65 Euro zu beziehen und steht damit rechtzeitig vor Weihnachten zur Verfügung.