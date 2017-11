Reinfeld : Der neue Beirat stellt sich vor

vergrößern 1 von 1 Foto: st 1 von 1

Mit einer Wahlbeteiligung von 15,3 Prozent haben 199 Reinfelder Kinder und Jugendliche ihre siebenköpfige Interessenvertretung – den elften Kinder- und Jugendbeirat (KJB) – gewählt. Der Wahlvorstand hat in 90-minütiger gewissenhafter Arbeit die Wahlbriefe geöffnet, Wahlscheine kontrolliert und Stimmzettel ausgezählt. Lediglich sechs Briefe wurden als ungültig ausgeschlossen. Im Historischen Rathaus konnte Wahlleiterin und Jugendpflegerin Katrin Göhlert dann pünktlich den Kandidaten das mit Spannung erwartete vorläufige amtliche Ergebnis präsentieren. Hannah Löchel (15), Florian Scholz (13), Luise Scholz (11), Annika Weise (19), Tammo Hartwig (12), Maximilian Schulz (13) und Raphael Röhrs (22) haben die meisten Stimmen unter den 15 Bewerbern erhalten und bilden für die kommenden zwei Jahre den Kinder- und Jugendbeirat.

Sie treffen sich am Freitag, 1. Dezember, um 15 Uhr im Rathaus zu ihrer ersten konstituierenden Sitzung und wählen dann untereinander, wer den Vorsitz übernimmt. Da fünf der Mitglieder bereits im vorherigen KJB aktiv waren, können nun weiterhin langfristige Vorhaben wie das Spielplatzprojekt fortgesetzt werden. Auch Stormini im Sommer 2018 ist fest im Blick. Die nächste Aktion des KJB ist das Plätzchenbacken am Mittwoch, 15. Dezember, in der Schulküche mit Kindern von acht bis zwölf Jahren. Weitere Anregungen für die Arbeit des KJBs können per Mail an kjb@reinfeld.de gerichtet werden.