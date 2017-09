Bargteheide : „Der Mann hat zwei Gesichter ...“

vergrößern 1 von 1 Foto: st 1 von 1

von Frauke Schlüter-Hürdler

erstellt am 09.Sep.2017 | 08:00 Uhr

Mucksmäuschenstill wird es im Gerichtssaal im Lübecker Landgericht, als der vorsitzende Richter Christian Singelmann eine Sprachnachricht des 36-jährigen Angeklagten Sven S. an das Opfer Svea T. abspielt. Die Eltern der jungen Frau, die mit nur 28 Jahren ihr Leben lassen musste, sind angespannt, fassen sich unterstützend an den Händen in Erwartung einer grausigen Aussage des mutmaßlichen Täters.

„Ich schlag dir die Fresse ein! Hast du mich verstanden?“, droht Sven S. immer wieder. Es folgen Sätze wie „Verpiss dich, du Hure!“ und „Ich habe keinen Bock mehr darauf.“ Den Eltern ist ihre Fassungslosigkeit anzusehen, sie weinen.

Am 12. August – also vor gut einem Jahr – streckte der mutmaßliche Täter ihre Tochter mit drei Schüssen in seiner Wohnung nieder, in die er sie laut Staatsanwaltschaft unter Vortäuschung falscher Tatsachen gelockt hatte. Sven S. ist angeklagt, seine Ex-Freundin aus niederen Motiven und heimtückisch mit drei Schüssen niedergestreckt und getötet zu haben. Die Staatsanwaltschaft plädiert auf Mord, die Verteidigung erhofft sich eine Verurteilung wegen Totschlags.

Die Tat hatte für großes öffentliches Aufsehen und starke Anteilnahme gesorgt. Das Opfer Svea T. arbeitete im Restaurant des Erdbeerhofs Glantz in Delingsdorf und war bei vielen beliebt und bekannt.

Am sechsten Prozesstag wird ein Sozialarbeiter in den Zeugenstand gerufen, dem sich Svea T. kurz vor der Tat in ihrer Not anvertraut hatte. Svea T. habe ihm von Verfolgungsfahrten und telefonischen Bedrohungen, sowie Todesdrohungen einen Monat vor der schrecklichen Tat berichtet, habe eine einstweilige Verfügung erwirkt und die Absicht bekundet, gegen Sven S. auszusagen. Hauptsächlich habe es sich um physische Gewalt gehandelt, die das Opfer in Angst und Schrecken versetzt habe, so dass psychosomatische Probleme wie Schlafstörungen aufgetreten seien.

„Sie wirkte völlig erschöpft“, sagt er aus. Immer wieder habe Svea T. ihm beteuert, dass die Beziehung zu Ende gewesen sei. Obwohl sie die Telefonnummern mehrmals gewechselt habe, sei der Angeklagte durch gemeinsame Freunde immer wieder dahinter gekommen. Svea habe erzählt, dass die Polizei ihr geraten habe, die Beziehung langsam ausklingen zu lassen, um den Angeklagten nicht zu provozieren.

Der Sozialpädagoge ist einer der ersten Zeugen, der immer wieder zu Sven S. herüberblickt. Dieser aber hält kontinuierlich den Kopf gesenkt.

Die Aussagen der beiden Ex-Freundinnen, mit denen der mutmaßliche Täter jeweils ein Kind hat, geben einen Einblick in das Verhalten des Angeklagten. Beide sprechen von häuslicher Gewalt, von „aggressiven Ausbrüchen“, die bis zu drei Stunden dauern konnten und mit Zittern einhergingen, von Drohungen, von rasender Eifersucht und extremen Besitzansprüchen. „Wenn er was hat, dann lässt er es nicht mehr los“, drückt es eine ehemalige Freundin aus. Statt Worten habe es eben Schläge gegeben.

Während die erste Ex-Freundin, mit der der Angeklagte seit Abschluss der Förderschule zusammen war, von Alkohol, Ecstasy und Kokain als „Partydroge“ spricht, die er regelmäßig an den Wochenenden konsumiert habe, kann sich die zweite nicht daran erinnern, ihn unter Drogen erlebt zu haben. Man habe sie vor Sven S. gewarnt. „Der Name war ja auch bekannt“, sagt sie aus. Sie sei dumm und naiv gewesen, auf ihn hereinzufallen, hatte er doch bereits sechs Jahre im Gefängnis gesessen.

Beide Frauen haben Wegweisungen erwirkt und mehrmals Anzeige gegen den Angeklagten erstattet. Kurz vor der Tat habe er angerufen und gestanden, dass er am Ende sei wegen der Drogen. Er fühle sich verfolgt, sagt die erste Ex-Freundin aus. Seine Aggressivität und Gewaltbereitschaft hänge aber, betonen beide Zeuginnen, nicht mit seinem Drogenkonsum zusammen. Im Rausch sei er eher „lustig und locker“ gewesen. Die zweite Ex-Freundin spricht daher von „zwei Gesichtern“ des Angeklagten.



Der Prozess wird fortgesetzt