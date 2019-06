Höltigbaum : Der lange Tag der Stadtnatur

Veranstaltungsreigen auf dem Naturschutzgebiet Höltigbaum.

von Cordula Poggensee

07. Juni 2019, 12:00 Uhr

Höltigbaum | Mit mehreren Veranstaltungen lockt das Haus der Wilden Weiden am Wochenende 15. und 16. Juni zum „Langen Tag der Stadtnatur“ in den Höltigbaum.

Und so kann man sich von der malerischen Landschaft des Höltigbaum inspirieren lassen oder an reizvollen Stilleben arbeiten – beides ist am Sonnabend, 15. Juni von 11 bis 15 Uhr in dem Kurs „Urban Sketching“ möglich. Der Grafik-Designer und Künstler Dirk Brüggemann zeigt Anfängern und Fortgeschrittenen ab etwa zwölf Jahren mit Freude an eigener Kreativität, wie das Wesentliche eines Motivs mit lockerer Skizze erfasst und überzeugend auf das Papier gebracht werden kann.

Auf ihrer Wilde-Weiden-Sommerführung am Sonntag, 16. Juni, erläutert Referentin Lisa Grotehusmann von 11 bis 12 Uhr die Bedeutung der Beweidung des Höltigbaum und Stellmoorer Tunneltals für den Naturschutz. Neben Einzelheiten zum Beweidungskonzept bekommen die Teilnehmer weitere Hintergrundinformationen über die Lebensweise der Weidetiere, sowie darüber, wie Beweidung die Artenvielfalt fördert. (Bitte keine Hunde mitbringen.)

Naturfans, die ihren Spaziergang gern mit etwas Spannung würzen möchten, sind auf der Führung „Cache die Stadtnatur“ von Sonja Hammer am Sonntag von 14 bis 16 Uhr genau richtig. Mithilfe von GPS Geräten werden spannende Caches gehoben, was die moderne Schatzsuche sowohl für Technik-Fans,als auch für Naturliebhaber interessant macht.

>Treffpunkt ist das Haus der Wilden Weiden, Eichberg 63 in Hamburg-Rahlstedt.

>Anmeldung und Kosten findet man online unter https://tagderstadtnaturhamburg.de.