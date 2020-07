Reinfeld : Der Kulturtruck machte Zwischenstation

Präsentation für die Band „Days of Northern Lights“ in der Corona-Krise.

Avatar_shz von shz.de

15. Juli 2020, 14:26 Uhr

Der Kulturtruck des Kulturfestivals Schleswig-Holstein ist am 13. Juli ist gestartet – im Kreis Dithmarschen. Georg Schroeter, Marc Breitfelder und ihre Band lieferten am Montag mit Bluesklängen den perfekten Auftakt zur Werbetour durchs ganze Land.

„Wir machen gern mit, weil wir es für wichtig halten, auf die Lage der Musik- und Kulturszene hinzuweisen. Viele Künstler sind in einer existenzgefährdenden Situation. Wir hatten über Monate keine Auftritte oder nur sehr wenige Zuhörer. Ich sehe die Gefahr, dass die Basis wegbricht – die Stars können überleben, aber kleine Künstler brauchen jede Chance, um aufzutreten“, hebt Georg Schroeter die Intention hervor, sich zu beteiligen.

In den kommenden Tagen macht der Truck nun eine Tour durch die Karpfenstadt Reinfeld. Das knapp 17 Meter lange Trailerfahrzeug wird im Schritttempo mit der Band „Days of Northern Lights“ an Bord einmal rund um Reinfeld unterwegs sein.

Die Zuhörer bekommen die Musik also en passant direkt vor der Haustür oder an der Straße präsentiert.

Wer Zeit hat , öffne Fenster und Türen, setze sich in seinen Vorgarten und genieße es, wenn der Truck vorbeizieht. Da die Abstandsregeln gelten, macht der Truck keinen Stopp, sondern zieht ganz langsam durch den Ort, wobei er von einem Ordnungsdienst begleitet wird. Anschließend geht die Reise weiter in den nächsten Ort in Stormarn.

Der Kulturtruck ist so gestaltet, wie man es von bekannten Ereignissen, etwa der Love Parade oder dem Schlagermove, kennt und zeigt die Aufschrift „Kulturfestival Schleswig- Holstein“.

Das Kulturfestival des Landes Schleswig-Holstein will Auftritts- und Präsentationsmöglichkeiten für alle Kulturschaffenden ermöglichen, die unter den Folgen der Coronakrise leiden. Kultur soll dabei auf neuen und außergewöhnlichen Wegen dargeboten werden. Dazu gehören Streaming-Aufführungen, die im Internet zu sehen sind. Im Rahmen des Machbaren sind aber auch Auftritte vor Publikum geplant.

Ziel des Landes ist es, Künstler, Kulturschaffende und die Veranstaltungswirtschaft zu unterstützen. Seit Monaten sind die Auftrittsmöglichkeiten fast vollständig weggebrochen. Dringend notwendige Einnahmequellen gibt es nicht mehr. Damit

einher geht der vollständige Verlust von Kulturgenuss, der vom unmittelbaren Erleben abhängig ist. Über die Festivalreihe soll hier wenigstens ein kleiner Ausgleich geschaffen werden. Die landesweite Veranstaltungsreihe wird im Oktober enden. Mehr Information und Termine gibt es unter www.kulturfestival.sh.