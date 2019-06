Der Kreis Stormarn und die Kultur von morgen

Konferenz zur Kulturentwicklungsplanung unter Beteiligung von rund 70 Teilnehmenden

11. Juni 2019, 13:35 Uhr

Bad Oldesloe | Rund 70 Interessierte aus Kultur, Kommunen und Kreis waren der Einladung zur Kulturkonferenz des Kreises Stormarn gefolgt, um sich in die aktuell laufende Kulturentwicklungsplanung der Kreiskulturabteilung einzubringen. Bereits seit einem halben Jahr erarbeiten Politik und Verwaltung des Kreises gemeinsam mit dem Berater und Moderator Guido Froese (Geschäftsführer des Nordkollegs Rendsburg und Vorsitzender des Landeskulturverbandes SH) an einem Kulturentwicklungsplan für den Kreis Stormarn, der zukünftig die Grundlage für die inhaltliche Ausrichtung und die weitere Entwicklung der Kreiskulturarbeit sein soll. Im Zuge dieses Prozesses wurden nun zahlreiche Kulturakteure einbezogen und eingeladen, sich intensiv mit drei von Politik und Verwaltung erarbeiteten Strategiefeldern zu beschäftigen.

In straffen Workshops arbeiteten alle Akteure beim Kultur-Speeddating im Kreistagssitzungssaal gemeinsam daran, konkrete Fragestellungen in drei möglichen Handlungsfeldern („kulturelle Bildung“, „Kreativwirtschaft“ und „Kultur als Gemeinschaftsaufgabe“) zu bearbeiten. Ergänzungen, Ideen und Anregungen wurden zahlreich eingebracht. Auch die Möglichkeit, sich auszutauschen und mit Kollegen, Politikern und Kulturschaffenden persönlich ins Gespräch zu kommen, wurde rege von den Teilnehmern genutzt und geschätzt. „Ein breiter Konsens ist gut für eine Kulturentwicklungsplanung. Die gute Beteiligung mit vielen Ideen zeigt, dass der Kreis Stormarn hier auf dem richtigen Weg ist“, stellen Ausschussvorsitzende Kirstin Krochmann und Moderator Guido Froese fest.

Die zahlreichen Eingaben der Teilnehmer werden derzeit bearbeitet und aufbereitet, denn die Arbeitsgruppe mit Vertretern aus Politik und Verwaltung arbeitet bereits am morgigen Freitag weiter. Ziel ist es, eine beschlussfähige Vorlage für die Zukunft der Kultur in Stormarn schon zum nächsten Schul-, Kultur- und Sportausschuss am Dienstag, 25. Juni, vorzulegen. Die Haushaltsplanungen im Herbst werden dann zeigen, ob und wie sich der neue Kulturentwicklungsplan im Kreis umsetzen lässt.

„Wir arbeiten mit Hochdruck an einem umfangreichen Papier zur Ausführung der Ziele und Strategien, ergänzt mit Ideen und Anregungen aus der Konferenz. Alle benannten Ziele sind wichtig, darüber sind sich die Akteure einig. Ob schlussendlich eines, zwei oder alle drei Ziele perspektivisch verfolgt werden können und in welchem Umfang, wird politisch beschlossen,“ so Kreiskultureferentin Tanja Lütje.

Im Wege einer Kulturentwicklungsplanung überprüft der Kreis Stormarn, welche strategischen und operativen Funktionen er zukünftig haben will, welche Ziele damit erreicht werden sollen und welche Rahmenbedingungen es dafür braucht. Nach Abschluss der Kulturentwicklungsplanung erfolgt eine Anpassung der bisherigen und zukünftigen Kulturförderung des Kreises an die kulturpolitisch prioritären Ziele und Strategien.