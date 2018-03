Der Kontakt ging nie verloren

21 Mitglieder der 10c der ehemaligen Königin Luise Schule in Bad Oldesloe trafen sich 60 Jahre nach ihrem Abschluss

Geschichten von früher und neue Informationen über die einzelnen Lebensbiografien austauschen – das machten 21 ehemalige Schülerinnen und Schüler der Königin-Luise-Schule, die 1958 ihren Abschluss machten. „Seit dem 20. Abschluss sehen wir uns alle fünf Jahre. Eigentlich würden wir gerne häufiger, aber dann finden wir doch keinen Termin und irgendwer muss es ja auch immer organisieren“, erzählt die Oldesloerin Renate Walter.

38 Mitschüler hatte sie damals im Abschlussjahrgang, 28 von ihnen leben noch, 21 kamen zum Treffen in Wiggers Gasthof. „Das ist schon ein beeindruckender Schnitt, finde ich“, sagt Walter. Nur fünf Absolventen blieben damals in Bad Oldesloe, einen verschlug es nach Amerika – nur zu ihm riss der Kontakt irgendwann ab. Zwei Mitschüler leben heute in England, der Rest ist quer über die Bundesrepublik verteilt. „Für wenige Ausbildungsplätze gab es damals sehr viele Bewerber. Viele bekamen nicht ihren Traumberuf, haben aber etwas daraus gemacht. Aber auch daher leben wir heute so verstreut“, so Walter, die die Rolle der Organisatorin übernommen hat und vielen Oldesloern als engagierte Ehrenamtlerin der Kirchenmusik bekannt ist. „Es ist immer spannend zu hören, was so passiert. Wenn einer mal ein Treffen verpasst hat, sind es jetzt dann auch glatt schon zehn Jahre, die man sich zum Teil nicht gesehen hat. Den Kontakt haben wir aber nie verloren“, so Walter. Viele Biografien bieten interessante Lebenslinien. So wie zum Beispiel die von Jörg Isert, der viele Jahrzehnte für „Brot für die Welt“ international unterwegs und engagiert war. „Aber ich möchte mich da nicht in den Vordergrund spielen. Jeder hier ist seinen Weg gegangen“, erklärt er. Bei Kaffee und Kuchen tauschte man sich den ganzen Nachmittag über aus. „Wenn man bedenkt, dass damals in den Schulen noch geschlagen werden durfte, merkt man wie lange es her ist“, sagte Walter. Aber solche negativen Themen stünden nicht im Zentrum. „Es waren halt ganz andere Zeiten“, so Walter.