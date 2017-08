Hammoor : Der Jazz-Star aus der Nachbarschaft

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Fast jeder Deutsche dürfte mal Ingolf Burkhardt beim Trompete spielen gehört haben. Das klingt erstmal ungewöhnlich für das Werk eines Jazzmusikers, ist aber tatsächlich nicht unrealistisch. Denn der Trompeter aus Hammoor spielte 2016 das Jingle der Tagesschau-Nachrichten neu ein und schallt daher Abend für Abend aus dem Fernseher in Millionen Haushalte. Und auch bei der Vorgängerversion – eingespielt in den 1980er Jahren – stand Burkhardt schon an der Trompetel. Damals war der heute 54-Jährige noch Student und seitdem ist eine ganze Menge passiert.

Burkhardt, der in Unterschefflenz (Baden-Würtemberg) geboren wurde, gehört mittlerweile zu den renommiertesten und gefragtesten Jazz-Trompetern weltweit. Und er gehört zu den Mitgliedern der NDR-Big-Band, die am längsten in der Formation aktiv sind. 1990 spielte er dort vor und ist bis heute festes Mitglied in dem populären Ensemble. Dieses langfristige Engagement führte ihn zu Auftritten weltweit und zu Begegnungen sowie gemeinsamen Auftritten mit und für Stars wie Paul Kuhn, Miles Davis oder Al Jarreau.

Auf über 100 Aufnahmen spielte Burkhardt mittlerweile bei diversen Studiojobs. Und darunter waren durchaus nicht immer nur Jazz- oder Big-Band-Klänge. Ob für die damalige Teenie-Band „Echt“, James Last oder auch Schlagerbarde Peter Alexander – Burkhardts Trompete ist seit Jahrzehnten bei Produktionen unterschiedlichster Genres gefragt. „Ich weiß gar nicht so ganz genau in allen Fällen, wo ich überall zu hören bin. Manches Mal spielt man ein Stück und das taucht dann auf einem Sampler wieder auf. Man wird auch nicht erraten, wofür ich schon so engagiert wurde“, lacht Burkhardt. Eine der berühmtesten Produktionen – mal abgesehen vom „Tagesschau-Jingle“ – an der er mitwirkte, war der Hit„New York, Rio, Tokio“ von Trio Rio, der im Jahre 1986 bis auf Platz 3 der deutschen Charts kletterte.

Besonders hat es ihm allerdings der Jazz angetan. „Es gibt so viele Spielarten in diesem Genre, dass es wirklich nicht langweilig wird. Ich bin da auch kein Purist. Es kann ruhig auch Einflüsse aus dem Pop- oder Latinbereich geben“, erklärt Burkhardt, der durchaus auch ein Herz für Funk und Soul hat. Besonders am Herzen liegen ihm seine Band „Jazul“ und sein „Jazul Duo“ mit dem Hamburger Gitarristen Roland Cabezas. „Das hat sich so nach und nach herausgestellt, dass ich mich in diesen Formationen – mal abgesehen von der NDR-Big-Band – musikalisch und menschlich sehr wohl fühle“, erklärt der 54-Jährige.

Mit dem „Jazul Duo“ arbeitet er nun nach dem großen Erfolg des Vorgängers an einer neuen CD, die er im Frühjahr live präsentieren möchte. Die Vorbereitungen für die Aufnahmen laufen und sollen dann im Spätherbst oder Winter abgeschlossen sein. Erstaunlich war für Burkhardt selbst, dass er sein allererstes Stormarnkonzert erst 2016 im Rahmen der Präsentation der ersten Duo-CD gab. „Es ist komisch, aber irgendwie kam es vorher nie dazu, obwohl ich hier nun schon so eine lange Zeit lebe“, erklärt der Jazz-Trompeter. Das erste echte „Heimspiel“ in der Bargteheider Kirche wurde zu einem vollen Erfolg. Am 8. Oktober kehrt er daher ein nächstes Mal an diesen besonderen Konzertort zurück. Dann lautet das Motto „Ingolf Burkhardt und Gäste“. Es wird der Abschluss der Orgelpunkt-Konzertreihe. Mit dabei sein wird in diesem Format dann sicherlich auch Tochter Ella Burkhardt.

Die 16-Jährige tritt in die Musiker-Fußstapfen ihres Vaters. „Das kommt tatsächlich ganz alleine von ihr. Ich pushe sie da nicht. Sie möchte das gerne machen und in dem Bereich, in dem sie mich um Rat fragt, helfe ich dann natürlich. Aber ansonsten soll sie ihren Weg gehen“, so Burkhardt. Er sei durchaus stolz auf das, was Ella bereits auf der Bühne biete. Kürzlich überzeugte die hochtalentierte Sängerin nach Auftritten in Bargteheide auch auf der „Jazz Baltica“.

Ihr Vater freut sich nicht nur auf die nächsten Karriereschritte des Nachwuchses, sondern bereits auch schon auf die Konzerte rund um das neue Album. „Da plane ich dann auch ein weiteres Konzert mit dem Duo in Stormarn, um die neue CD live zu präsentieren. Dazu gibt es demnächst mehr“, teilt Burkhardt mit.

Besondere Vorfreude kommt bei dem sympathischen Jazz-Mann aber auch auf, wenn er daran denkt, dass das Landesjugendorchester im Juni 2018 ein ganz besonderes Stück mit ihm in der Laeiszhalle zur Aufführung bringen möchte. „Spectrum“ wurde extra für Burkhardt geschrieben.

Die Zusammenarbeit mit Nachwuchsmusikern gefällt dem Berufsmusiker Burkhardt sowieso. Unter anderem gibt es seit einigen Jahren den Ingolf-Burkhardt- Award für besonders talentierte Nachwuchs-Jazzkünstler. Auch seine Workshops – unter anderem kürzlich in der Elbphilharmonie – erfreuen sich großer Beliebtheit und sind ein wichtiges Standbein seiner abwechslungsreichen Leidenschaft für den Jazz und die Musik im allgemeinen geworden.



von Patrick Christoph Niemeier

erstellt am 17.Aug.2017 | 15:25 Uhr