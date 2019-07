Reinfeld : Der Herrenteich ist ein Magnet - auch für Hundebesitzer

Hundekot sieht die Stadt dort als Problem, als besonders sauber empfinden es die Hundebesitzer.

Vier Kilometer Wanderweg um den Herrenteich – ein einzigartiges Erholungsgebiet, das viele andere Mängel der Karpfenstadt wieder wettmacht. Hundebesitzer und Naturliebhaber – das eine schließt das andere natürlich nicht aus – loben die unberührte Natur und kommen auch aus der näheren Umgebung an den Herrenteich mit seiner Seepromenade. So auch Maria Lichert und Christiane Michelsen aus Travemünde mit ihren Hunden Miss Elli und Leo. „Hier ist es einfach wunderbar erholsam“, sagt Lichert und deutet auf das Wasser des Teiches, in dem sich an diesem Tag weiße Wölkchen spiegeln. Sie und ihre Freundin können überhaupt nicht verstehen, dass die Stadt Reinfeld immer wieder darauf hinweist, dass Hundekot und nicht angeleinte Hunde weiterhin zu „Ärgernissen führen“.

So heißt es in einer Meldung, die auf der Homepage der Stadt vor wenigen Tagen veröffentlicht wurde. „Das ist mir unerklärlich. Wir haben die Wanderwege hier als besonders sauber empfunden“, sagt die Hundebesitzerin aus Travemünde. Das sei in ihrer Heimatstadt durchaus an einigen Stellen ganz anders. Überall finde man am Herrenteich Mülleimer, in denen man die mitgebrachten Säckchen für die Hinterlassenschaften seines Hundes hineinwerfen könne. Das sei auch nicht überall so. Hundekot haben die beiden Freundinnen auch nicht während ihres Rundgangs um das Gewässer gesehen. Nur Positives über Reinfeld und vor allem die Spaziergänger und Hundebesitzer, die sie unterwegs getroffen haben: „Alle sind hier so freundlich.“

Die Frauen aus Travemünde haben Recht: Wandert man um den Herrenteich, muss man Hundehaufen mit der Lupe suchen. Da versteckt sich mal einer im Gebüsch, jedoch nicht auf dem Wanderweg. Auffällig sind stattdessen weggeworfene Zigarettenkippen, die sich unter jeder Bank sammeln. Hundebesitzer, denen man begegnet, führen ihre Hunde ordnungsgemäß an der Leine. Eine Selbstverständlichkeit sei das, meint eine Dackel-Besitzerin im Vorbeigehen. Schließlich handele es sich hier um ein Naturschutzgebiet. Aber ein paar „schwarze Schafe“ gebe es ja überall. „Der Wald unterliegt einem besonderen Schutz. Das Mitnehmen von Hunden im Wald ist nur gestattet, wenn diese angeleint sind“, unterstreicht Bürgermeister Heiko Gerstmann, dem mehrmals Klagen besorgter Bürger deswegen zu Ohren gekommen sind. Auch wenn einige Teilabschnitte des Weges rund um das Gewässer nicht zum gesetzlichen Waldgebiet gehörten, könne ein Hundehalter nicht komplett ausschließen, dass sein Vierbeiner nicht doch in das Waldgebiet hineinlaufe. Daher halte die Verwaltung eine Anleinpflicht in dem gesamten Naturgebiet für notwendig.

„Das ist doch klar, dass wir unsere Hunde nicht frei herumlaufen lassen“, betonen die Mitglieder einer fröhlichen Gruppe mit zwei Hunden, die es sich an einem Picknicktisch in der Nähe der Fasanerie gemütlich gemacht haben und einen Geburtstag feiern. „Hunderunde“ nennen sich die munteren Senioren. Seit mindestens 15 Jahren laufen sie ihre Runde mit ihren vierbeinigen Lieblingen um den Herrenteich. Hundekotentsorgung ist für die Reinfelder Gruppe auch selbstverständlich. Wenn es wirklich mal zu viel sei, nehme man auch Harke und Eimer und mache hier sauber. „Wir fühlen uns rundherum wohl am Herrenteich“, sagen alle wie aus einem Munde. Hundekot sei hier eher selten zu finden, wenn dann eher im Gebüsch. Uneinsichtigkeit gebe es auf beiden Seiten schon mal – egal ob Wanderer oder Hundehalter. Hunde ohne Leine kämen auch schon mal vor, es sei aber nicht die Regel. Ob Spaziergänger oder Hundeliebhaber – auf das Miteinander und die gegenseitige Rücksichtnahme käme es an.

Die Stadtverwaltung nimmt es ernst mit der Warnung: Hundekot ist „illegale Abfallentsorgung“ und eine Ordnungswidrigkeit, die bestraft werden könne. Dieser Tatsache solle sich jeder Hundebesitzer bewusst sein, der die Hinterlassenschaften nicht wegräume, so die Verwaltung. Vor allem im Bereich der Badeanstalt am Herrenteich seien vermehrt freilaufenden Hunde beobachtet worden, ebenso auf Spielplätzen. Fäkalien am und im Wasser seien vor allem für spielende Kinder gefährlich und könnten im schlimmsten Falle zu Krankheiten führen. Bürgermeister Gerstmann fordert mehr Rücksicht der Hundebesitzer auf die Mitbürger.