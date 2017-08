Der Hand an die Löwen legt

vergrößern 1 von 2 1 von 2

„Das ist schon ein gutes Stück Arbeit und manchmal tun auch die Arme ganz schön weh“, sagt Diplom-Restaurator Roland Hooss aus Stockelsdorf. Mit einem Skalpell entfernt er in minutiöser Kleinarbeit die vier Farbschichten auf den historischen Löwen vor dem Heimatmuseum. „Aber es macht große Freude, nach und nach an den Ursprung des Kunstwerks zu gelangen“, so Hooss, der außerdem gelernter Steinmetz ist und einen Master of Science im Bereich Denkmalpflege hat. Das Skalpell gebe ihm die Sicherheit, nicht die Objektoberfläche zu verletzen, denn Ziegel seien nicht besonders hart.

Der Zahn der Zeit

Das Vordringen an den Kern des Objektes sei jedes Mal spannend, wisse man doch nicht, in welchem Zustand sich die Löwen „innerlich“ befänden. Jetzt, wo ein großer Teil der gelben Farbschicht freigelegt ist, kann er schon mehr sehen. „Die Löwen sind tatsächlich aus großen Ziegelsteinblöcken mit Mörtel zu einer Einheit verbunden worden“, erklärt er. Das sehe man ganz deutlich an den Mörtelspuren. „Dies ist eine aufwändige Terrakotta-Arbeit“, ergänzt der Restaurator. Der Zahn der Zeit habe natürlich an den beiden Objekten genagt. Die immer wieder neu aufgetragenen Schichten – Farbe, die man auch für Fenster benutze – habe keine Atmung zugelassen, so dass es unter dem Anstrich immer feucht gewesen sei. Keine guten Voraussetzungen für die Langlebigkeit der Tierkönige.

Roland Hooss deutet auf viele feuchte, rote Stellen, findet zahlreiche feine Risse und wenig fachgerecht ausgeführte Ausbesserungen mit Silikon. „Weil man hier und da die Aufbrüche einfach grob verstopft hat, sieht der Löwe auch ein wenig plump aus“, sagt er.

Stunde um Stunde arbeitet er sich vor. An den Pfoten bröckeln die Farbe und auch das Untermaterial von ganz allein ab. An diesen Stellen muss Roland Hooss kräftig nachbessern. Ende dieser Woche wollte er zumindest mit der Freilegung der Löwen fertig sein. Im September folgt dann der endgültige Anstrich. Mit einem speziellen Beizmittel löst er die Farbe, Reste werden fachgerecht entsorgt. Der erfahrene Restaurator klopft mit dem Skalpell den Rücken des Löwen ab: „Das Objekt wurde in Ton modelliert. Beim Brennen im Ofen wurden bewusst Hohlräume gelassen, sonst konnte ein so großes Stück nicht gebrannt werden. Diese wurden später gefüllt und am Ende komplett übergestrichen.“

Für diese künstlerische Arbeit habe es schon große Erfahrung und Können bedurft. Die Wände seien nur einige Zentimeter dick. Ist die Farbe endgültig entfernt, schließt er die Ausbrüche und Risse mit einem Ergänzungsmörtel, der auf die Ziegel abgestimmt ist. Erst dann trägt er die Farbe auf. Dabei orientiert er sich an der sogenannten „1. Fassung“, die am ehesten dem Künstler entspreche. „Mir liegt eine authentische Restaurierung am Herzen“, betont er. Um eine Atmung zu garantieren, wird er eine hochdampfdiffusionsfähige Fassung auftragen. Man könne davon ausgehen, dass die neue Farbe sich am Original, also Terrakotta-Rot, orientiere. Dies sei aber noch nicht entschieden.

Gerüchte über Umzug

Eine vorbeigehende Reinfelderin will dann auch gleich von ihm wissen, ob die restaurierten Löwen denn ihren altbekannten Platz vor dem Heimatmuseum behalten würden. Sie hätte Gerüchte über einen Umzug gehört. Roland Hooss kann sie beruhigen: „Die Löwen bleiben hier, sonst hätte ich die Restaurierung ja gar nicht vornehmen können.“ Das sei gut, so die Passantin, dann könnten die Könige der Tiere weiterhin über sie wachen.



>Hintergrund: Zahlen & Fakten

Die beiden Portal-Löwen wurden wie berichtet – von Adolf Moll, Sohn des Ziegeleimeisters in Zarpen, Ende des 19. Jahrhunderts für seine Schwester Marie gefertigt, die mit dem Müller verheiratet war. Fortan standen sie vor der Zarpener Mühle, kamen 1927 nach Reinfeld, wo sie bis zu seinem Abriss vor dem Kurhotel standen und danach 14 Jahre lang im Bauhof eingelagert wurden, bevor sie in den 1980er Jahren ihren Platz vor dem Heimatmuseum fanden. Adolf Moll wurde 1874 geboren, schrieb ein Buch über seine Familiengeschichte, das im Kreisarchiv aufbewahrt wird. Er komponierte mindestens 200 musikalische Werke, widmete sich der Sprachforschung, arbeitete als Lehrer. Er starb 1956 in Bad Oldesloe. Ob die beiden Könige der Tiere auch vor dem Reinfelder Rathaus standen, wird noch recherchiert.

von Frauke Schlüter-Hürdler

erstellt am 04.Aug.2017 | 15:18 Uhr