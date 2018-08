Siek : Der Hahn ist wieder auf der Spitze

Industriekletterer brachte Wetterfahne per Hand auf die Sieker Kirche.

von shz.de

26. August 2018, 20:00 Uhr

Die Sieker Friedenskirche hat während ihrer bisherigen Geschichte nicht nur gute Tage erlebt: Brand, Blitzeinschlag (1880), eine abgeknickte Wetterfahne und – das war in der Nacht zum Reformationstag 2017 – riss der Orkan „Herwart“ den 17 kg schweren Wetterhahn vom Gestänge und ließ ihn vom 50 Meter hohen Kirchturm durchs Kirchendach krachen. Jetzt, gut ein halbes Jahr danach, wurde der Hahn wieder an seinen Platz gebracht. Aber nicht per Kran oder Hubsteiger, sondern per Hand. Industriekletterer Hinrich Mega aus Rostock kletterte gestern Nachmittag an der Außenwand des Turmes hoch. Sohn Lewe schickte Kugel und Hahn per Seilzug in die Höhe. Schwere Geräte konnten nicht eingesetzt werden, da der Untergrund dem Gewicht nicht standhalten würde – unter dem Rasen liegen die Gräber des alten Friedhofs. Der Gemeindekirchenrat entschied sich für die Kletterlösung und dafür, den verbeulten Wetterhahn wieder zu richten und auf die Spitze zu bringen. Vorher gab es spannende Augenblicke, als Pastor Christian Mack die Hülse mit Zeitdokumenten öffnete und Dinge wie eine „Hör Zu“, Kirchenzeitung und Schwarz-Weiss-Fotos ans Tageslicht beförderte – und eine Seite des Stormarner Tageblatts von 1954. Im Januar jenen Jahres hatte ein Orkan die Wetterfahne abgeknickt und der Turm wurde eingerüstet. Die Kirche feierte das Ereignis zudem mit einem Gemeindefest.