Der Grundstein ist gelegt

Nächster Schritt auf dem Wege zum neuen Feuerwehr-Gerätehaus am historischen Dorfanger in Bargfeld-Stegen: Gestern Morgen um 8.15 Uhr fand die feierliche Grundsteinlegung statt. Nachdem ein Mitarbeiter der Klempnerfirma Andreas Hauk (Negernbötel / bei Bad Segeberg) die mit Bauplänen, Stormarner Tageszeitungen, aktuellen Münzen und einem Mannschaftsfoto der Freiwilligen Feuerwehr Bargfeld-Stegen gefüllte Kupferkartusche fachgerecht zugelötet hatte, schwang Bürgermeister Andreas Gerckens die Maurerkelle und verschloss den Behälter für immer in einem Hohlraum der Neubau-Außenwand.

„Die Gemeinde und ihre 50-köpfige Wehr samt 25 Nachwuchskräften in der Jugendwehr freuen sich über diesen symbolträchtigen Tag und hoffen auf einen reibungslosen Fortgang der Bauarbeiten“, so der Bürgermeister, der selbst seit drei Jahrzehnten aktives Mitglied der Wehr ist. Man wolle bereits im August das Richtfest feiern und erwarte die Fertigstellung des 1,7-Millionen-Euro-Projekts im Laufe des ersten Quartals 2018.

Erste Überlegungen für eine neue Heimstatt der vor 127 Jahren gegründeten Wehr gab es bereits seit 2009. Mitte 2012 fasste die Gemeindevertretung den Beschluss für einen kompletten Neubau am bisherigen Standort in der Ortsmitte. Nach einem Architektenwettbewerb erhielt das Oldesloer Architekturbüro Hauke & Grube im Oktober 2013 den Zuschlag für die Ausführung. Nach ausgiebiger Detail- und Fachplanung seit 2014 erfolgte im letzten Herbst die Ausschreibung.

Mitte Januar dieses Jahres begann dann der Abriss des nicht mehr zeitgemäßen Vorgängerbaus aus den 1960er Jahren. Wenige Tage zuvor war die Wehr mit ihren drei Einsatzfahrzeugen und dem gesamten Ausrüstungs-Equipment umgezogen in ihr temporäres Ausweichquartier, den neuen Bauhof im Gewerbegebiet „Op den Koppel“ am Ortsausgang nach Elmenhorst.

Anfang April war dann Baubeginn am angestammten Platz „Wand an Wand“ mit dem Bürgerhaus, wo auch künftig die großen Versammlungen stattfinden werden, und der alten Schule.

Das neue zweigeschossige Gerätehaus erhält im 400-Quadratmeter-Erdgeschoss die Fahrzeughalle mit drei Stellplätzen (rund 200 qm), dazu Räume für die Einsatzschutzkleidung (100 qm) sowie Werkstätten und Lagerräume (ebenfalls rund 100 qm). Im Obergeschoss sind auf insgesamt weiteren 200 qm Schulungs-, Gruppen- und Sozialräume samt Kleiderkammer vorgesehen.