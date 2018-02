Bargteheide : Der große Theaterdonner

Hinter den Kulissen des Kleinen Theaters in Bargteheide rumort es: Der Riss ist tief. Der Vorstand vom „Blaues-Wölkchen“ schmeißt hin.

Es ist vorbei. Der Traum, die Theaterwerkstatt „Blaues Wölkchen“ in der Tradition von Kirsten Marstensen im Kleinen Theater als Verein fortzuführen, ist geplatzt. Vorsitzender Jan Roßmanek ist nach 18 Monaten an der Vereinsspitze wie angekündigt zurückgetreten. Ein Nachfolger fand sich bei der Mitgliederversammlung nicht.

„Wir sind mit allen Ansätzen im Endeffekt gescheitert“, bilanzierte Pastor Roßmanek. Der größte Erfolg sei, dass die Kinder auf der Bühne wenig von den Unruhen hinter den Kulissen mitbekamen und dass man erfolgreiche Produktionen auf die Bühne gebracht habe, die sicherlich „80 Prozent der Besucher sehr gut gefallen haben“. Das klappte dank zahlreicher ehrenamtlicher Helfer. „Hier in diesem Haus ist ansonsten alles voller zum Teil alter Konflikte und problembesetzt“, so Roßmanek: „Es gab nicht ein Treffen, zu dem ich ging und dachte, dass das eine schöne Idee ist, wie ich den Abend gerne verbringen möchte.“ Das erhoffte Zusammengehörigkeitsgefühl habe es nicht gegeben. Die einzelnen Gruppen hätten nur auf sich geschaut und jede für sich durchaus auf gutem Niveau abgeliefert. Die Zusammenarbeit mit Partnern im Haus, wie dem zunächst noch existierenden Kulturring, dem Kino und auch dem Trägerverein sei oft kompliziert. „Einige Male dachte ich, ich bin im falschen Film, wenn es darum ging, wer wann die Leinwand im Kino hoch- oder runterkurbelt“, so Roßmanek. „Beim Trägerverein läuft es ja auch nicht rund. Der braucht sicherlich auch seine fünf Jahre, das ist ja nur natürlich. Jeder sollte zu seinen Fehlern stehen, aber ich habe immer nur gelesen, wer gerade alles richtig macht.“

Umso länger er sprach, desto deutlicher wurde der tiefe Riss. Wie schnell sich einige auf den Schlips getreten fühlen, wurde in Anmerkungen von Mitgliedern klar, dass nicht nur Caroline Dibbern erfolgreiche Weihnachtsmärchen auf die Bühne gebracht habe. Manche Eltern beschwerten sich, von Problemen erst erfahren zu haben, als es zu spät war. Beim Verständnis von Vereinsarbeit herrschte offenbar auch nicht bei allen Klarheit. Manche Mitglieder machten laut Roßmaneks Darstellung im Prinzip was sie wollten und fühlten sich auch ohne Amt in leitender Funktion.

Er kritisierte, dass hinter seinem Rücken im Namen der Theaterwerkstatt alle Kinder wegen eines Vorbereitungstreffens angeschrieben worden seien. Das sei schon aus Datenschutzgründen fragwürdig. Es sei nicht Art des Vorstands gewesen, sich ständig – wie andere – in den Vordergrund zu schieben. „Es war viel Kampf. Hier macht sich jeder groß und lässt sich vor dem Theater ablichten. So wird dann auch ein wenig Politik gemacht“, betonte Roßmanek.

Anja Roßmann, die im Winter erfolgreich „Dornröschen“ inszeniert hat, plädierte dafür, mit einem neuen Team weiterzumachen. Eine Gruppierung habe sich bereits hinter den Kulissen Gedanken gemacht. Andere Wortbeiträge von Mitgliedern zeigten, dass es Befindlichkeiten waren, die den Verein in die Sackgasse führten. „Die Leitung einer solchen Theaterwerkstatt mit all dem Aufwand sollte in Zukunft hauptamtlich besetzt sein oder jede Gruppe sollte einen eigenen Verein gründen“, empfahl Roßmanek.

Das Schicksal der künstlerischen Leitung, einer Regisseurin wie Dibbern oder enttäuschter Eltern spiele für ihn keine Rolle, machte das ehemalige Vorstandsmitglied Holger Facklam deutlich. Schließlich ginge es um die Theaterschüler. Dass man primär an die Kinder denken solle – darin waren sich im Prinzip alle einig. Zu Wort kamen die Theaterschüler selbst an dem Abend allerdings nicht. Während manche Eltern der Meinung waren, ihren Kindern sei es egal, bei wem sie Theater spielten, betonte eine Mutter ausdrücklich, dass ihre Kinder nur bei Dibbern weitermachen würden.

„Es kann nicht einfach so weitergehen, sondern man sollte sich mit dem Know-how die Strukturen anschauen, aber zugleich positiv in die Zukunft blicken“, sagte Bürgermeisterin Birte Kruse-Gobrecht: „Wenn es sein muss, dass eine professionelle Kraft hinzukommt, dann müssen wir das diskutieren.“

Neben Roßmanek trat der restliche Vorstand zurück. Marcus Such, Detlef Schaack und Volker Wittenburg betonten, dass sie in allen Kritikpunkten und Anregungen voll hinter ihrem Vorsitzenden stünden.

Dass die Geschichte von Kirsten Martensens Theaterschule „Blaues Wölkchen“ vorbei ist, wurde auch faktisch per Beschluss besiegelt. Der Theaterverein streicht diesen Teil auf Wunsch von Dibbern und Roßmanek aus dem Namen und heißt nun „Theaterwerkstatt im Kleinen Theater“. Ein Vorsitzender fand sich nicht. Als Stellvertreter wurde der Kulturwissenschaftler Kai Fischer mehrheitlich gewählt. Anja Roßmann und Doris Paul sind die neuen Beisitzerinnen. Caroline Dibbern macht sich mit ihrem Team derweil selbstständig. Sie probt zunächst in der „Wolke 3“ der Kirchengemeinde.