Lasbek : Der Gemeinderat ist nun am Zug

Stellplätze und Zebrastreifen, Kita-Neubau und Siedlungsentwicklung.

19. August 2019, 14:35 Uhr

Ein Fußgängerüberweg auf dem Steindamm in Höhe des Denkmals in Lasbek-Dorf wurde von den Genehmigungsbehörden jüngst abgelehnt. Grund: Zu geringes Fahrzeugaufkommen sowie zu wenige Kinder und Erwachsene, die dort die Landesstraße 90 queren gehen wollen. Für die Gemeinde ist das Thema Zebrastreifen damit allerdings noch nicht vom Tisch.

Auf der Gemeindevertretersitzung am Dienstag, 27. August, ab 19.30 Uhr im Gemeinschaftshaus Alte Schule wollen die Kommunalpolitiker das weitere Vorgehen beraten. Ebenfalls in die Rubrik Verkehrssicherheit fällt die Anschaffung einer neuen Geschwindigkeitsmessanlage. Dafür soll im nichtöffentlichen Teil der Sitzung der Auftrag vergeben werden. Weitere Themen sind die Billigung des Entwurfs zur Fortschreibung des Siedlungsentwicklungskonzeptes, der Erlass einer Satzung über ein besonderes Vorkaufsrecht an Grundstücken, die Ausschreibung der Erdgaslieferung sowie der Erlass einer Satzung über die Herstellung von notwendigen Stellplätzen. Letzteres betrifft künftige Bauherren, die in der Gemeinde Einzel- oder Mehrfamilienhäuser errichten wollen. In der Satzung soll geregelt werden, wie viele Stellplätze pro Wohneinheit – das richtet sich nach der Größe der Wohnungen/Häuser –, auf dem Grundstück bereit gestellt werden müssen.

In Sachen Kindergarten geht es anschließend um die Genehmigung des Wirtschaftsplans 2020 und es wird einen Bericht zum Stand des Kindergarten-Neubaus geben. Dort sind die Zimmerleute derzeit mit dem Bau des Daches beschäftigt. Zu Beginn der Sitzung können Bürger Fragen an die Kommunalpolitiker richten.