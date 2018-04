Stabilisiert : Der etatmäßige Facklam-Nachfolger

Christian Peters, lange verletzter Angreifer des Fußball-Oberligisten SV Eichede, findet sich in seiner neuen Rolle als Sturmspitze immer besser zurecht. Peters machte zuletzt somit auch den im Winter abgewanderten Stürmer des SV Eichede vergessen.

Vor dem Topspiel am Sonntag gegen die zweite Mannschaft von Holstein Kiel hat Christian Peters vom SV Eichede eine starke Phase zu fassen, nachdem er in der Hinrunde noch von einer Verletzung ausgebremst wurde. Mit vier Toren in den letzten vier Pflichtspielen für den Fußball-Oberligisten aus Stormarn wurde Peters seiner neuen Rolle als Sturmspitze gerecht und avancierte so zum etatmäßigen Nachfolger des im Winter Richtung Drittligist Sportfreunde Lotte abgewanderten Mats Facklam. Zwar rückte für Facklam personell Tom Wittig aus der U 23 in den A-Kader auf, Wittig aber wird vor allem auf der rechten Außenbahn eingesetzt.

Seit dem Spiel gegen den TSV Lägerdorf füllt Peters die Lücke, die Facklam im Sturm gerissen hat, aus. In der ersten Hälfte wirkte er seinerzeit noch etwas gehemmt, machte diesen Eindruck aber bereits in der zweiten Halbzeit mit seinem Treffer zum zwischenzeitlichen 2:0 wett – und ist seither laut eigener Aussage ganz in seinem Element: „Es war eigentlich schon die ganze Saison mein Wunsch, vorne drin zu spielen. Dass ich das jetzt machen darf und es auch noch so gut funktioniert, freut mich natürlich sehr.“

Somit scheint es für den 21-Jährigen in dieser Saison doch noch ein Happy End zu geben, nachdem es in der Hinrunde nicht besonders rosig für ihn ausgesehen hatte. Aufgrund eines Patellasehnenspitzensyndroms verpasste er nicht nur die Sommervorbereitung, sondern auch einen Großteil der ersten Spiele. Nach seinem Comeback, als er noch vorwiegend auf der rechten Außenbahn eingesetzt wurde, merkte man ihm den Trainingsrückstand noch deutlich an, wie auch sein Trainer Dennis Jaacks bestätigt: „Er ist damals durch die Verletzung in ein Loch gefallen und hat in seinen ersten Spielen noch die Spritzigkeit und Dynamik vermissen lassen. Umso mehr hat er sich in jüngster Vergangenheit gesteigert und füllt die Stürmerrolle gut aus.“

Einen sauberen Schnitt für Christian Peters stellte die Winterpause dar, die er nutzen konnte, um wieder an sein Leistungslimit zu gelangen. „Ich bin jetzt fitnesstechnisch deutlich weiter, als noch in der Hinrunde. Es ist einfach ein schönes Gefühl, nach dem Training oder einem Spiel keine Schmerzen mehr zu haben. Dadurch macht mir der Fußball auch einfach wieder mehr Spaß“, freut sich Peters.

Einen Mittelstürmer mit breiter Brust können die „Bravehearts“ gerade im Hinblick auf das am Sonntag anstehende Topspiel gegen Holstein Kiel II gut gebrauchen. Peters gibt sich kämpferisch: „Natürlich möchte ich gegen Kiel wieder treffen, um meine Trefferquote auszubauen. Das wird ein echtes Topspiel zwischen zwei spielstarken Teams.“ Dennis Jaacks bekräftigt im Hinblick auf die Partie: „Wir können mit einem Sieg am Sonntag nochmal an die Tabellenplätze zwei und drei heranrücken und müssen uns nicht verstecken. Das wird sicherlich eine temporeiche und spielerisch attraktive Partie“, glaubt der SVE-Coach.