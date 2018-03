Bad Oldesloe : Der erste Fotomarathon

Ab sofort können sich Menschen ab 16 Jahren, die eine Kamera besitzen, für die Aktion während des Oldesloer Stadtfests anmelden.

von shz.de

17. März 2018, 08:00 Uhr

Blick nach vorn: Am Sonnabend, 2. Juni, startet der erste Fotomarathon in der Kreisstadt. Mitmachen können alle Besucher des Stadtfests ab 16 Jahren, die eine Kamera besitzen. Die Teilnehmenden bekommen sieben Aufgaben, die in sieben Stunden gelöst werden müssen. Praktisch müssen also sieben Bilder bei einer Tour durch die Stadt an der Trave fotografiert werden. Die Teilnehmer sind in zwei Gruppen unterteilt: Smartphone-Nutzer und ambitionierte Fotografen. Für letztere gelten bei der Bewertung strengere Kriterien. In beiden Gruppen gibt es zu gewinnen.

Der Fotomarathon steht unter einem Thema – hieran orientieren sich die einzelnen Aufgaben. Um die Sache knifflig zu machen, wird das Thema erst am Tag des Marathons bekannt gegeben. Gefragt sind beim Marathon Kreativität, Einfallsreichtum, Entdeckersinn und vor allem Spaß am Fotografieren. Die Teilnahme ist kostenfrei und vorerst auf 150 Teilnehmer begrenzt. Vorherige Anmeldung, beispielsweise über die Homepage des ausrichtenden Wir-Vereins, ist also Pflicht.

Das Team hinter dem Fotomarathon Bad Oldesloe hat selbst erlebt, wie abwechslungsreich und spannend diese Form der „Schnitzeljagd“ sein kann. „Ich habe bereits vor Jahren in Hamburg

und auch in Lübeck teilgenommen und war fasziniert, wie man aufgrund seiner kreativen Ideen die Städte förmlich neu entdecken konnte. Es war großartig, die jeweilige Umgebung auf passende Motive abzusuchen und die Aufgaben umzusetzen“, sagt Fotograf und Projektleiter Sebastian Klaffka. Günter Knubbe vom Verein WIR für Bad Oldesloe ergänzt: „Seit vielen Jahren werden Fotomarathons veranstaltet. Dabei werden sehr erfolgreich Hobbyfotografen und kreative Köpfe auch aus dem weiteren Umland angezogen. Darum möchten wir diesen Wettbewerb auch in Bad Oldesloe etablieren. Der Fotomarathon ist eine tolle Möglichkeit für Einheimische und Touristen, Jung und Alt, unsere Stadt neu zu entdecken.“

Am Veranstaltungstag können sich die Starter ab 10 Uhr am Infostand ihre Startnummer abholen. Um 11 Uhr erfolgt mit der Ausgabe der Aufgabenzettel der offizielle Startschuss. Spätestens bis 18 Uhr müssen die Bilder per E-Mail (Smartphone) oder per Speicherkarte/Datenkabel (Kamera) am Infostand abgegeben werden. Wichtig: Am Ende dürfen nur genau sieben Bilder, also ein Bild pro Aufgabe, eingereicht werden. Die Fotos müssen chronologisch in der Reihenfolge der Aufgabennummern aufgenommen werden. Zu jedem Bild muss der Urheber erklären, dass das Bild vom Veranstalter verwendet werden darf. Sollten Menschen auf dem Bild sein, müssen diese ebenfalls der Nutzung zustimmen. Die Jury bewertet die Bilder anschließend in einem Jury-Marathon „über Nacht“. Prämiert werden die Gewinner direkt am Sonntag, 3. Juni. Der genaue Ort und die Uhrzeit sind dem Programm zum Stadtfest zu entnehmen.

>Informationen zum Fotomarathon und Teilnahmebedingungen gibt es ab unter www.stadtmarketing-bad-oldesloe.de und bei Facebook bei „Wir für Bad Oldesloe e.V.“ unter Veranstaltungen.