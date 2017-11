Bad Oldesloe : „Der Dialog ist uns wichtig“

vergrößern 1 von 1 Foto: Olbertz 1 von 1

von Andreas Olbertz

erstellt am 21.Nov.2017 | 06:00 Uhr

„Der Bedarf, hier was zu tun, ist groß“, sagt Maria Herrmann. Nachdem die Projektleiterin von Q8 im Bereich Schanzenbarg das Nachbarschaftszentrum „Schanze“ erfolgreich aufgebaut und in andere Hände übergeben hat, ist sie jetzt im Bereich Hölk/Poggenbreeden rund um die beiden Hochhäuser aktiv.

Ein kleines Büro, einen Treffpunkt gibt es bereits – in einer ehemaligen Geschäftszeile hinter dem Sozialkaufhaus der Awo. Neben Q8 ist auch die Stadt mit im Boot, das Familienzentrum der Evangelischen Kirche, Erle, to Hus, Horizonte sowie Ehrenamtler aus der Nachbarschaft. „Plan B“ nennt sich die bunte Truppe, so wurde auch das Büro getauft – „weil Plan A nicht geklappt hat“, erklärt Streetworker Fabian Josten.

Am Anfang der Arbeit soll eine „aktivierende Befragung“ stehen. Fabian Josten erklärt: „Wir sind nicht mit der Intention angetreten, dass wir wissen, was gut ist.“ Das sollen die Bewohner des Quartiers schon selber erzählen. Am Montag, 27. November, wird die Befragung starten und sich über zwei Wochen bis zum Freitag, 8. Dezember , erstrecken.

Bewusst arbeiten die Interviewer keine lange Liste mit Fragen ab. Es geht nicht um das Sammeln von Fakten. Deshalb sei der anfangs sehr umfangreiche Fragenkatalog auch zusammengestrichen worden. Stattdessen werden nur drei Fragen gestellt: Was gefällt Ihnen im Quartier? Was nicht? Wären Sie bereit, sich hier zu engagieren? „Der Dialog ist uns wichtig“, erklärt Maria Herrmann: „Deshalb sind die Fragen bewusst offen gehalten.“

Boris Bouchon von der Stadtverwaltung macht allerdings deutlich: „Es geht nicht darum, dass die Leute uns etwas erzählen und wir uns dann kümmern und das regeln.“ Der Begriff „aktivierende“ Befragung sei schon ernst gemeint. Es werde im Januar eine Anwohnerversammlung geben, bei der die Ergebnisse vorgestellt werden. „Dann wird es auch darum gehen, wie wir alle das lösen können“, so Bouchon. Dass es bislang keinen festen Etat gebe, sehen die Kooperationspartner dabei nicht als Hinderungsgrund. „Bei dreieinhalb tausend Leuten wird es sicher einige geben“, so Boris Bouchon, „wo nur ein kleiner Anstoß nötig ist, dass sie sich engagieren.“ Maria Herrmann stimmt ihm zu: „Es muss nicht immer gleich eine Tüte Geld da sein. Wenn etwas erst mal gut ins Laufen kommt, ist es einfacher als mit dubiosen Vorstellungen.“ Diese Erfahrung haben sie jedenfalls mit der Schanze gemacht.

3500 Oldesloer sollen in den kommenden Tagen befragt werden. Sie alle wohnen in einem Bereich, der klar umrissen ist. Im Osten bildet die Bahnlinie die Grenze, im Westen ist es die Lübecker Straße, im Süden die B75. „Es ist ein schwieriges Milieu, nicht einfach zu greifen“, findet Maria Herrmann. Geprägt wird die Nachbarschaft natürlich von den beiden großen Hochhäusern – sie gehören einer Investmentgesellschaft aus Luxemburg und werden von einer Gesellschaft verwaltet, die im Internet auch als „Mieterhölle“ bezeichnet wird. „In den sieben Jahren, die ich jetzt hier arbeite, gab es mit der Hausverwaltung immer wieder Probleme“, hat Beatrice Schmidt, die Obdachlosenbeauftragte der Stadt erfahren. Es gebe keine Ansprechpartner, keine Telefonnummer, nur schriftlichen Kontakt. Aktuell werden die Mieter aufgefordert, nachzuweisen, dass sie Kaution bezahlt haben. Wer das nicht kann, hat ein Problem. Aber die Blöcke haben auch ihre gute Seite. Beatrice Schmidt: „Hier bekommen Menschen, die Schufa-Einträge haben, noch eine Wohnung.“ Im Rest der Stadt sei das quasi unmöglich.