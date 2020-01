Der besondere Film im Januar

Avatar_shz von Volker Stolten

07. Januar 2020, 12:22 Uhr

Bargteheide | In der Reihe „Der besondere Film“ zeigen der Seniorenbeirat Bargteheide und das Kino im Kleinen Theater am Dienstag, 21. Januar, 15 Uhr, den Streifen:

„Porträt einer jungen Frau in Flammen“ (F 2018). Regie: Celine Sciamma. Inhalt: Auf einer abgelegenen Insel in der Bretagne wird Ende des 18. Jahrhunderts die Pariser Malerin Marianne von einer verwitweten Gräfin beauftragt, ein Hochzeitsporträt ihrer Tochter zu zeichnen. Das klingt einfacher als es ist, denn die künftige Braut und Ex-Klosterschülerin Héloïse rebelliert gegen ihre Mutter und will aus Protest gegen die arrangierte Ehe nicht Modell stehen. Doch das Porträt ist für die Familie sehr wichtig, denn nur so kann die Eheschließung mit einem ihr unbekannten Mann aus Mailand offiziell bekannt gemacht werden. So bleibt Marianne nichts anderes übrig, als Héloïse während ihrer Spaziergänge an der Meeresküste genau zu beobachten und sie später aus dem Gedächtnis heraus zu zeichnen. Je länger die beiden Frauen Zeit miteinander verbringen, je tiefer beide sich dabei in die Augen sehen, desto näher kommen sie sich. In wunderschönen Bildern, die selbst Gemälde sein könnten, erzählt die renommierte Regisseurin eine Liebesstory und formt ein kraftvolles, modernes Statement über die Situation vieler Frauen bis heute – mit zwei brillanten Hauptdarstellerinnen (Noemie Merlant, Adele Haenel) – der Publikums- und Kritikerliebling in Cannes, ausgezeichnet für das beste Drehbuch!



> Länge: 120 Minuten. Die Eintrittskarte kostet 7 Euro. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.