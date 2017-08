Der 1. Landrat von Stormarn

vergrößern 1 von 4 Foto: O. Jahr 1 von 4







Vor genau 150 Jahren wurde der Kreis Stormarn aus der Taufe gehoben. Nach dem Anschluss Schleswig-Holsteins an das Königreich Preußen entstanden 1867 insgesamt 19 Kreise sowie die kreisfreie Stadt Altona nach altpreußischem Vorbild. Das war auch die Geburtsstunde des Kreises Stormarn, an dessen Spitze seither ein Landrat als Chef der Kreisverwaltung steht. Der aktuelle Landrat, Dr. Henning Görtz, ist der nunmehr 16. in Folge. Wer aber war der allererste Verwaltungschef in Stormarn?

Wilhelm Friedrich Ludwig Theodor von Levetzau war der letzte dänische Amtmann der herzoglichen Ämter Trittau, Tremsbüttel und Reinbek und wurde am 9. März 1868 zum ersten preußischen Landrat Stormarns ernannt. Er diente also zwei Königreichen und war damit quasi ein Bindeglied der Stormarner Verwaltung in dänischer und preußischer Zeit. Und diesem allerersten Landrat gelang es bereits damals schon, Stormarn zu einer Art Musterkreis aufzubauen. Das amtliche Zeugnis, das dem Landrat seinerzeit ausgestellt wurde, spart nicht mit Lob: „Von Levetzau hat sich von Anfang seiner amtlichen Laufbahn an in besonderem Grade der Anerkennung seiner Vorgesetzten bis in die allerhöchsten Stellen hinauf erfreut und sich die Liebe und das Vertrauen der Bevölkerung erworben.“ So weit die historischen Quellen. Stormarns erster Landrat muss also wohl ein überaus kompetenter, tatkräftiger und beliebter Verwaltungschef gewesen sein.

Wilhelm Friedrich Ludwig Theodor von Levetzau wurde am 8. April 1820 als Sohn des Amtmanns und späteren Oberhofmarschalls Joachim Godske von Levetzau (1782 - 1859) und seiner Frau Wilhelmine Charlotte von Stolle (1798 - 1822) in Flensburg geboren. Der aufgeweckte Junge erhielt zunächst Unterricht bei Hauslehrern, bevor er von 1836 bis 1840 die Gelehrtenschule in Plön besuchte. Anschließend studierte er Jura in Heidelberg, München, Berlin und Kiel. Nach seinem juristischen Staatsexamen, das er vor dem Oberappellationsgericht in Kiel ablegte, erfolgte am 25. Juni 1846 die Bestallung zum Kammerjunker des Königs von Dänemark – ein sagenhafter Aufstieg für einen jungen Juristen. Bis 1850

arbeitete von

Levetzau in Kopenhagen als Kanzlist im Kabinett des Königs Christian VIII. und als Referendar in der so genannten Rentekammer, die zentrale oberste Behörde für die Wahrnehmung der materiellen Angelegenheiten des dänischen Staates. Die Karriere des jungen, ehrgeizigen Juristen nahm seinen Lauf und 1847 wurde von Levetzau damit beauftragt, während der Abwesenheit des Kammerjunkers Baron Hugo Plessen im Ausland als so genannter Auskultant (Beisitzer ohne Stimmrecht) in der Rentekammer zu fungieren.

Die Auslandsreisen mit Pferd und Kutsche dürften zu jener Zeit recht beschwerlich gewesen sein, was von Levetzau aber nicht davon abhielt, als Kabinetts-Kurier des dänischen Königs im Jahr 1848 nach Berlin und St. Petersburg zu reisen. Bei dieser Gelegenheit wurde er vom preußischen König Friedrich Wilhelm IV. mit dem Johanniter-Orden ausgezeichnet, denn Orden waren damals sehr beliebt und sie wurden bei sich jeder bietenden Gelegenheit gerne verliehen.

Seinen Posten in der Rentekammer in Kopenhagen legte v. Levetzau nach seiner Rückkehr erst einmal aus

politischen

Gründen nieder, denn nicht nur in Stormarn brachen unruhige Zeiten an: Zwischen 1848 und 1851 kam es zur so genannten Schleswig-Holsteinischen Erhebung. In den Herzogtümern Schleswig und Holstein tobte eine politische und militärische Auseinandersetzung der deutschen Bewegung mit dem Königreich Dänemark, in dessen Diensten Levetzau stand. Einerseits konnte er nicht gegen seinen aktuellen Dienstherrn, den dänischen König agieren, andererseits sich aber auch nicht gegen seine eigenen, deutschen Landsleute stellen.

Die Turbulenzen schadeten jedoch nicht seiner politischen Karriere, denn von Levetzau setzte seine berufliche Laufbahn in den Herzogtümern fort und arbeitete ab 1850 im Flensburger Amtshaus, bis er schließlich die Stelle eines Hardesvogtes (königlicher Unterbeamter) im Amt Flensburg übernahm. 1852 wird ihm in seiner Funktion als Königlicher Kommissar bei der Holsteinischen Ständeversammlung das Ritterkreuz des Danebrog-Ordens verliehen. 1856 erfolgt die Beförderung zum Kammerherrn. Als Amtmann ist er zuständig für die Ämter Neumünster und Steinburg.

Im Januar 1866 erfolgt die Ernennung zum letzten Amtmann der drei stormarnschen Ämter Trittau, Reinbek und Tremsbüttel, die 1773 dänisch wurden, mit Amtssitz im Schloss Reinbek. Nur zwei Jahre später, Am 9. März 1868, erhielt v. Levetzau schließlich die Ernennung zum ersten Landrat des neuen preußischen Kreises Stormarn. Ein Umzug war zunächst nicht notwendig, denn erst 1873 wurde das Landratsamt vom Schloss Reinbek in eine Villa in der Schillerstraße in Wandsbek verlegt (Stormarnhaus).

Die Amtszeit von Levetzau als erster Landrat und oberster Beamte war in den ersten Jahren bestimmt von den einschneidenden Veränderungen für die Bevölkerung, die mit der Eingliederung nach Preußen einhergingen. Für die Bevölkerung brachte der staatliche Wechsel und die Eingliederung Schleswig-Holsteins in das Königreich Preußen erhebliche Zumutungen, wie etwa die 1866 eingeführte Allgemeine Wehrpflicht oder neue Steuern. Als Vorsitzender der Militär-Ersatz-Kommission war Levetzau mit den Musterungen ebenso befasst wie mit der Erhebung der Steuern als Vorsitzender der Veranlagungskommission.

1867 und 1876 trat von Levetzau als Kandidat der Konservativen zur Wahl für das preußische Abgeordnetenhaus an, ohne jedoch gewählt zu werden. Ein Übriges taten die kriegerischen Ereignisse in den Jahren 1870/71, die sich auf das öffentliche Leben im Kreis stark auswirkten. Die nationale Begeisterung, die überall um sich griff, machte auch in Stormarn vor der Bevölkerung nicht halt. Nach dem Krieg begann ein wirtschaftlicher Aufschwung. 1873 wurde das Landratsamt von Reinbek nach Wandsbek verlegt und es gab für kurze Zeit zusätzliche Arbeit für die Beamten und Angestellten des Kreises. Und auch der Landrat war beruflich so sehr eingespannt, dass längere Kuraufenthalte nötig waren.

Im Alter von 60 Jahren beantragte Levetzau aus gesundheitlichen Gründen seine Versetzung in den Ruhestand, der 1880 stattgegeben wurde. Ein kleines Trostpflaster blieb ihm aber: Auch nach seiner Pensionierung durfte L. seine schmucke Landratsuniform weitertragen – bis zu seinem Tod 1888 in Lübeck – erst 68 Jahre alt.























von Susanne Rohde-Posern

erstellt am 18.Aug.2017 | 10:44 Uhr