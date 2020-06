Depression: Hoins beendet Karriere

Avatar_shz von cje

09. Juni 2020, 14:18 Uhr

Lübeck | Wo ist eigentlich Dennis Hoins (Foto)? Das fragte sich in den letzten Monaten der eine oder andere Fan des VfB Lübeck. Hinter den persönlichen oder gesundheitlichen Gründen, die im Zweifel angeführt wurden, steckte eine ernste Erkrankung. Nach der Diagnose Depression suchte Hoins sich professionelle Unterstützung und machte langsam Fortschritte. An Leistungsfußball aber war in den vergangenen Monaten nicht zu denken.

Inzwischen geht es dem 27-jährigen Mittelfeldspieler wieder besser. An eine Rückkehr ins professionelle Fußballgeschäft denkt er aber nicht mehr. „Ich hätte ihn gern weiter bei uns gesehen. Seine Qualitäten hätten uns gut getan“, glaubt Trainer Rolf Landerl, der frühzeitig ahnte, dass es zu dieser Rückkehr nicht kommen würde. „Wir haben ihm ein Angebot gemacht, bei uns zu bleiben. Dennis aber hat von seiner Zukunft andere Vorstellungen“, erklärt Sportdirektor Rocco Leeser.

„Ich habe mich sehr über dieses Angebot gefreut“, sagte Hoins. „Ich hatte eine tolle Zeit beim VfB und bin stolz, Teil dieser Aufstiegsmannschaft gewesen zu sein. Der Fußball wird zukünftig nicht mehr der Schwerpunkt in meinem Leben sein. Ich will nur noch einem normalen Job nachgehen.“ Die Voraussetzungen auch für eine Karriere in anderen Bereichen hatte Hoins, der 2017 aus Hannover zum VfB kam, während seiner Karriere gelegt, als er ein Studium der Wirtschaftswissenschaften absolvierte.