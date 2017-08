Brückensanierung : Den nötigen Halt geben

vergrößern 1 von 1 Foto: gusick 1 von 1

In der Kreisstadt werden derzeit Brücken repariert. Gestern Mittag tauschten Zimmermann Colin Kummer (links) und Ingenieur-Praktikant Nico Scheunemann von der Firma Ingenieurbau Hermann Koth aus Schieren an der Brücke zwischen Parkhaus Königstraße und dem Weg am Stadtarm alte rostige Haltebolzen gegen rostfreie Edelstahlbolzen aus. Zudem wurde ein Stück Handlauf erneuert sowie defekte Pfosten erneuert. Solche turnusmäßigen Reparaturen werden an zahlreichen Brücken der Stadt vorgenommen. In diesem Jahr soll auch noch bei Sehmsdorf die derzeit gesperrte Holzbrücke über die Trave erneuert werden.