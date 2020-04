Den Himmel auf die Erde geholt

Pastor Steffen Paar gestaltet die Sülfelder Kirche monatlich wechselnd zu christlichen Themen um

von Sascha Sievers

29. April 2020, 11:08 Uhr

Sülfeld | Täglich in den frühen Morgenstunden öffnet Pastor Steffen Paar die Sülfelder Kirche und schaltet die meditative Hintergrundmusik ein. Aus den Sandschalen auf dem Tisch vor dem Altar fischt der 40-Jährige alte Kerzenstummel heraus, steckt eine neue in das Gefäß und zündet sie an. „Begegnung miteinander sind leider weiterhin nicht möglich“, sagt Pastor Steffen Paar. „Begegnungen mit Gott und mit mir selbst aber natürlich schon. Wem dazu unser Kirchengebäude hilft, der ist herzlich willkommen“, sagt der Sülfelder und stellt damit klar, dass die Menschen auf den Gang in die Kirche trotz der Coronakrise nicht verzichten müssen.

Täglich kommen bis zu 30 Besucher, um einen Moment der Ruhe zu finden , zu beten – oder wie Pastor Steffen Paar, eine Kerze anzuzünden. Nur auf das gemeinschaftliche Erlebnis werden die Menschen in Sülfeld noch verzichten müssen.

„Wir als Kirchengemeinderat haben einstimmig beschlossen, mit Gottesdiensten und Veranstaltungen noch zu warten. Die ersehnte gottesdienstliche Gemeinschaft mit Mundschutz, Abstand, Einlasskontrolle und ohne Gesang wiegt das Risiko nicht auf, das wir damit eingehen würden“, sagt der 40-Jährige mit Blick auf die Diskussion rund um das Thema der Wiederaufnahme öffentlicher Gottesdienste.

Der Theologe verweist stattdessen auf die 20 Minuten langen wöchentlichen Gottesdienste aus der Sülfelder Kirche, die er auf seinem Youtube-Kanal veröffentlicht. Zudem hat er ausgedruckte Predigten und eine Audioversion auf CD zum Mitnehmen oder Verschenken ausgelegt.

Der umtriebige Pastor hat sich zudem überlegt, die Kirche zu christlichen Themen monatlich wechselnd umzugestalten.

Für den Mai hat er den Himmel ein wenig auf die Erde geholt, wie er es nennt. Passend zu Christi Himmelfahrt. Weiße Wolken schweben nun scheinbar schwerelos und kunstvoll drapiert durch den Kirchenraum. Ein Bereich mit Fragen lädt zum Nachdenken ein, an einer Stellwand können sich Besucher zum Hintergrund des Festes informieren. Bücher und Karten zum Mitnehmen hat er ebenfalls ausgelegt. Alles ist kostenfrei. Spenden werden für die Katastrophenhilfe der Diakonie gesammelt, die Länder unterstützt, in denen das Coronavirus besonders schwere Auswirkungen hat.

Für Pfingsten hat Pastor Steffen Paar sich bereits etwas überlegt. „Wie die Ostertüten ist auch dann wieder etwas zum Mitnehmen geplant. Und was die Gestaltung des Kirchenraums anbelangt, habe ich auch schon eine Idee.“