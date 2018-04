Bad Oldesloe Literarisch : „Dem Bürger fliegt vom spitzen Kopf der Hut“

Schauspiel-Studenten kommen mit einem literarischen Sprechprogramm zum Gedicht „Weltende“ von Jakob van Hoddis ins Kub

von shz.de

08. April 2018, 15:01 Uhr

Studenten der Theaterakademie Hamburg präsentieren am 14. April um 20 Uhr im Kub Liebesgeschichten, Abenteuer und Gedichte, bei denen der Bürger durchleuchtet wird. In einem literarischen Streifzug mit Texten von Kurt Tucholsky, Franz Kafka, Ingrid Lausund, Erich Kästner u. a. schaut die Theaterakademie unter den Hut. Der Bürger, der wohlerzogene, gebildete und mitunter wohlbehütete Mensch begegnet dem Zuschauer als Held in skurrilen Abenteuern und verworrenen Liebesgeschichten, als Protagonist in einer normierten Welt oder als Wegbereiter absurder Katastrophen.

Der Abend steht unter dem Motto Jakob van Hoddis’ Gedichts „Weltende“ von 1911. Es war zu seiner Zeit „Kult“, und das Lebensgefühl von einem „Weltende“ begleitet so manchen nachdenklichen Bürger auch heute. Es wird ein Abend, der nicht an den Abgrund führt, aber kleine Abgründe unter großen Hüten aufdeckt. Tickets für 8,50 bis 10,50 Euro sind vorab in der Stadtinfo, Tel. (04531) 504 199, oder unter kub-badoldesloe.de erhältlich. An der Abendkasse kosten sie zwei Euro mehr.

Jedes Jahr wird mit dem Abschlussjahrgang der Hochschule für Musik und Theater ein literarisches Sprechprogramm erarbeitet und mit Unterstützung des Career Centers der Hochschule aufgeführt. In diesem Jahr gestalten die drei Dozentinnen für Sprechbildung, Natascha Clasing, Dagmar Puchalla und Katharina Schumacher mit ihrem Schauspieljahrgang den Abend.