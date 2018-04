Bad Oldesloe : Dem Bombeninferno entkommen

Der Oldesloer Gerd Manzel war damals erst sechs Jahre alt, als die Stadt am 24. April 1945 massiv bombardiert wurde

Diese Katastrophe hat sich tief in das Gedächtnis der Stadt eingegraben. Und das kollektive Trauma besteht bis heute fort. Alle noch lebenden Zeitzeugen leiden noch immer unter dieser Katastrophe, die sich am 24. April 1945 in Bad Oldesloe ereignete. Es war ein schöner warmer Frühlingstag, doch er endete für sehr viele Oldesloer in einem Inferno.

Am Vormittag um 10.36 Uhr begann der Bombenangriff auf die Stadt, der genau 18 Minuten andauerte und 706 Menschen tötete. Viele Häuser wurden stark beschädigt und wichtige Teile der Oldesloer Infrastruktur waren zerstört. Mit einem so schweren Angriff kurz vor Kriegsende hatte eigentlich keiner mehr gerechnet. Das Bombengeschwader bestand aus 110 englischen Lancaster-Flugzeugen. Der Angriff erfolgte in drei Wellen und galt vor allem dem Bahnhof. Der Westwind trieb allerdings zahlreiche Bomben ab, die dann in der Feldmark zwischen Ratzeburger Straße und Pölitzer Weg niedergingen, insgesamt waren es mehr als 1260 Bomben.

Gerd Manzel war damals sechs Jahre alt und vor einigen Jahren schrieb der Oldesloer seine Erinnerungen an den Tag des Bombenangriffs auf. Er wohnte mit seiner Mutter, seiner Oma und zwei Geschwistern in der Bahnhofstraße 15. Die Familie betrieb dort ein Colonialwarengeschäft, das Gerd Manzels Großvater Karl Manzel 1897 gekauft und eröffnet hatte. „Mein Vater Carl war bereits 1942 an Krebs gestorben, an ihn habe ich keine Erinnerungen mehr“, sagt Gerd Manzel, der als Kind gerne auf der Bahnhofstraße spielte. Doch der 24. April 1945 veränderte auch das Leben des kleinen Oldesloer Jungen entscheidend. Hier sein Bericht über den verhängnisvollen Schicksalstag:

Als am 24. April um 10.25 Uhr die Sirenen los gingen, war gerade eine Freundin von unserer Nachbarin Irmgard Klink, die in der Bahnhofstraße 25 wohnte, mit ihrem Dackel in unserem Laden. Da die Sirenen heulten, wollte sie sofort nach Hause gehen. Irmgard versuchte noch, sie zu überreden, bei uns zu bleiben, aber sie wollte zu ihrer Mutter. Im Bunker von Bauunternehmer Maas in der Bahnhofstraße 24 kamen später bis auf ihre Mutter alle Schutzsuchenden um. Zu der Zeit war ein Lager mit etwa 300 russischen Kriegsgefangenen im Saal vom „Hotel zur Krone“.

Wenn es schwere Arbeiten zu verrichten gab, wie Holzhacken, holte meine Mutter uns ein oder zwei Kriegsgefangene als Hilfe. Der Kommandant des Lagers verlangte, dass die Leute bei uns nicht mit ins Haus dürften. Jedoch saßen sie oft bei uns zum Essen mit am Tisch. Kurz vor dem Bombenangriff waren gerade einige russische Kriegsgefangene in unserem Laden dabei, Rotwein für die Soldaten des Lazaretts in der Oberrealschule zu verladen. Nach dem Angriff war die Straße rot vom Rotwein, da fast alle Flaschen zerbrochen waren. Ich bin unserer Mutter auf den Hof zur Weinhude gefolgt, wo sie versuchte, die Frau des Friseurs Grell aus dem Haus Nr. 45 mit ihrem kleinen Sohn zu überreden, in unseren Keller zu kommen. Sie wollte jedoch lieber in den Bunker von Kickbusch, der auf dem Hof der Firma zum Teil unter dem alten Friedhof angelegt war. Wie viele Menschen im vollen Keller waren, ist nicht mehr bekannt. Nur zehn Minuten nach dem Alarm fielen die ersten Bomben.

In unserem Keller mit dicken, stabilen Grundmauern hatten etwa 25 Personen aus der Nachbarschaft Zuflucht gesucht. Ich hatte das Gefühl, dass unser Haus sich unter den Druckwellen der Detonationen hob und senkte und litt in dem Moment sicher unter Todesangst. Doch alle in unserem Keller hatten überlebt. In der Klaus Groth Straße (heute Kathrine-Faust-Straße) zwischen Nr. 1 und Schmied Drögemöller war das Haus weggesprengt und auch das Gemeindehaus, wo heute das Arbeitsamt steht, war schwer getroffen. Die Bahnhofstraße war ein einziger Trümmerhaufen.

Rund um uns herum waren fast alle Häuser zerstört: Gegenüber die Häuser Nr. 34, 35 und 37 (Möbelhaus Stüwe), auf unserer Seite die Häuser Nr. 12 (Kickbusch), Nr. 13 (Drogerie Krull) und die ganze untere Bahnhofstraße ab Café Arnold und auf der anderen Seite ab dem Photogeschäft Ketelhohn. Auch in den Bunker von Kickbusch sind drei Bomben gefallen. Bis auf die Familie Kickbusch/Salembier, die an der Tür stand und vom Luftdruck weggeschleudert wurde, waren alle tot. Russische Kriegsgefangene aus dem Lager haben sich von uns Schaufeln und Spaten geholt und dort gegraben.

Meine Schwester Irmgard und ich sind auf dem Alten Friedhof gewesen, wo die Leichen aufgereiht lagen, darunter auch Frau Grell und ihr Sohn. Es wurde auf unserem Grundstück aufgeräumt, so gut es ging. Fenster und Türen wurden mit Brettern vernagelt. Und da das Haus nicht mehr richtig bewohnbar war, wollten wir alle nach Süsel zu Tante Käthe und Onkel August Tiedge auf den Bauernhof. Noch am selben Tag wurden dann der Blockwagen und die große Fasskarre mit Lebensmitteln, Bettzeug und Kleidung beladen und wir zogen zu Fuß Richtung Lübeck. Meine Mutter war der Meinung, dass bald der nächste Angriff folgen würde. Zurück blieben unsere beiden Untermieter, der Däne Heinrich Stach und Herr de Witte, die als Schlachter in der Fleischfabrik in der Klaus-Groth-Straße gearbeitet hatten.

Am Kneeden angekommen mussten wir vor Tieffliegern im Graben Deckung suchen. Von unterwegs konnten wir auch beobachten, dass Flugzeuge über der Fleischfabrik und dem Bahnhof kreisten und Leuchtbomben abwarfen.

Am 8. Mai 1945 kam endlich die erlösende Nachricht: „Der Krieg ist aus – die Engländer kommen!“ Und statt weiterer Bomben gab es für den kleinen Gerd Schokolade, Yellycandy und Weichtoffee von den britischen Soldaten aus ihren eisernen Rationen.