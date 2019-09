„Dein starker Auftritt“ – Workshop für Berufsanfänger

Avatar_shz von shz.de

19. September 2019, 14:35 Uhr

Bad Oldesloe | Am Dienstag, 15. Oktober, bietet die Agentur für Arbeit Bad Oldesloe von 10 bis 13 Uhr im Berufsinformationszentrum (Berliner Ring 8 – 10) einen Workshop speziell für Berufsanfänger an. Das Thema: „Dein starker Auftritt“. Dieser Workshop richtet sich an junge Leute, die die ersten Schritte ins oder im Berufsleben machen.

Unter der Leitung von Kommunikationstrainerin Anke Patzak stehen folgende Themen im Mittelpunkt des Workshops und werden in kleinen Übungen praktiziert: Tipps für mehr Wirkung und einen sicheren Auftritt, mit authentischer Rhetorik sein Gegenüber für sich gewinnen, Umgang mit Lampenfieber und Stresssituationen sowie eigene Stärken und Schwächen gut darstellen.

„Es ist für junge Menschen als Berufsanfänger schwierig, sich im Berufsleben zu bewegen. Der berufliche Alltag stellt hier andere Herausforderungen als sie aus der Schule kennen. Sie bekommen in dem Workshop Tipps und Techniken von mir mit, damit sie sicher und möglichst souverän auf berufliche Situationen reagieren können. Mein Ziel ist ihr starker Auftritt“, sagt Trainerin Patzak. „Persönlichkeit und gute Kommunikation fördern die eigene Entwicklung und stärken das Selbstvertrauen.“

Die Teilnahme an dem Workshop ist kostenlos, eine Anmeldung jedoch erforderlich. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Interessierte melden sich an imBerufsinformationszentrum (Berliner Ring 8 – 10) unter Telefon (04531) 167 214 oder Mail an badoldesloe.biz@arbeitsagentur.de.