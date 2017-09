von Rüdiger Klaus Schwarz

erstellt am 11.Sep.2017 | 09:19 Uhr

De ’ne Mark un de’ne Mark un den is dat Gild wedder al!“ Dat weer jümmer so de Snack vun mien Vadder, wenn wie em vertell’n, wie fohrt wedder no Dänemark in`n Urlaub. Achteran seeg Vadder den jümmer to de Kinner: „Bringt mie een’n leben’d Bückel mit!“ An de Nordsee, in „Hwide-Sande“ dor harn wie een lütt Huus meed, dat leeg so scheun mang hoge Dünen un lütte Kiefern. Den een’n Dag keemen uns dree Kinner, mit veel Muscheln un Sneckenhüüs vun Strand torüch.

Uns Katrin, damols dree Johr old, har een groot Sneckenhuus mitbröcht, dor weer aver noch Leeven in. Ik seeg to ehr: „Katrin, dat müst du wedder trüch bringen, dat fangt an to stinken!“ De Lütt weer wat mulsch un bohr dor mit’n Stock in rüm. „Papa, help mie mol, wie treckt de Sneck dor rut!“, seeg se. Na jo, weer Urlaub un dor söchst di og Obgoven, ünner den Protest vun mien Fro, hol ik een’n Putt ut de Köök, Woter rin un Füer dor ünner.

Watt og jümmer vör de Kinner lehrriek is: Wie mok ik Füer un kook Eeten, wenn ik keen`n Herd heff? In düssen Fall Sneckensupp, „i gitt, i-gitt“. So hebt wie de Sneck afkoakt, den Matsch ünner gräsig Gestank, rutpult, dat Sneckenhuus mit witten Sand un Woter afwuschen un de Lütt weer tofreeden. Mathias un Anja, keeken mit Afstand to: „Dat stinkt mie to dull“, seeg Mathias, „aver seeg mol Vadder, wat is den wol een Bückel?“ De Fraag har mie obfall’n müst, aver ik anter em: „Een Bückel is wieder nix as een rökert Hiering, so as Forellen or Aal rökert ward, so og een’n Hiering un den segt man dor „Bückel to“!

As dat nu so is, og de scheunste Urlaub geiht to End, aln’s wedder inpacken un no Huus fohren. Ünnerwegens de Fraag, vun de Kinner: „fohrt wie an Sünndag, to Oma un Opa, no Ohrnsborg?“ „Worüm hebt ju dat so ielig?“ „Och, wie wüllt giern wat vun den Ulaub vertelln.“ An’n Sünndag güng dat den doch, to Oma un Opa un nu keem dat rut wat de beid’n Groten sik utdacht harn. Se stellen Opa, een Marmeloden Glas ob sien Schriefdisch un säen to em, wie hebt di en`n lebend Bückel mitbröcht!“ Opa rückt sik de Brill torecht un keek in dat Glas rin. „Wat is mie dat vörn Swienkroom?“, säeg he. To’n Glück har he sien Gooden un füng an to lachen: „Ach, so, ju meent de Röckerfisch dor in, is mien Bückel un de Maden dor ob? also en lebend Bückel, Kinner wat hebt ju vör Grappen!“ Al de wie dor weern füngen an to lachen un ik wüss nu üm wat dat güng, bi de Fraag: „Wat is den wol en Bückel?“

„Opa?“ nee, ik glööw vun en’n lebend’ Bückel hett he nie nich wedder snackt!

Richard.