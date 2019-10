Siek : „De Ascher“ – ein politisches Theaterstück

In einer plattdeutschen Politglosse wird ein Aschenbecher zum Leben erweckt.

11. Oktober 2019, 14:03 Uhr

Wenn ein Bürgermeister sagt: „So’n beeten Striet hört eben to de Politik“ und wenn ein Aschenbecher zum Leben erweckt und sich selbstständig macht, als er von einigen Machenschaften erfährt, dann ist kommunalpolitisch Alarm im Kotten, Sieker Berg 9, angesagt.

Der Sieker Kreis hat am Sonntag, 20. Oktober, anlässlich der „19. Plattdeutschen Tage für Stormarn“ den Heimatbund Stormarn zu Gast und stellt eine Politglosse vor, die sich mit den Abgründen der Normalität auseinandersetzt. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr, Einlass bereits 18 Uhr. Das vom Sieker Kreis inszenierte Stück heißt „De Ascher“ und findet in den Amtsräumen eines Bürgermeisters (CDU) statt. Ebenfalls anwesend sind neben dem Bürgermeister seine Sekretärin, jeweils ein Abgeordneter der CDU und der SPD und ein geschenkter Aschenbecher. Dieser Aschenbecher scheint die Auseinandersetzungen am Kabinettstisch irgendwie nicht zu vertragen und macht sich aus dem Staub. Aber: Vielleicht war es aber auch ganz anders...

Geschrieben hat diesen Zweiakter Herbert Rosendorfer, übersetzt ins Plattdeutsche wurde er von Hauke Harro Hand. Rosendorfer war Richter am Oberlandesgericht Naumburg und Honorarprofessor für Bayerische Literaturgeschichte. Er war ein Meister der phantastischen Literatur. Von daher ist das Stück „De Ascher“ eine besondere Herausforderung an die Einbildungskraft der Zuschauer. Auf und hinter der Bühne sind beteiligt: Uwe Boose, Hauke-Harro Hand, Uwe Kahle, Sonja Kock und Andrea Purk. Eintritt frei. Spenden erlaubt.