Badminton-Bundesliga : DBV beendet offiziell Saison 2019/20

Der Deutsche Badminton-Verband hat die Saison in der 1. Bundesliga offiziell für beendet erklärt.

von Sascha Sievers

19. Mai 2020, 12:30 Uhr

Trittau | Aufgrund der Corona-Pandemie wird die Saison 2019/20 in der 1. Badminton-Bundesliga nun ebenfalls vorzeitig beendet: Weder die Spieltage 17 und 18 im Rahmen der Punktspielrunde noch die Play-off-Viertelfinalpartien im Badminton-Oberhaus und das Final-Four um die Deutsche Mannschaftsmeisterschaft werden nachgeholt. Entsprechend gibt es 2020 auch keinen nationalen Titelträger.

Diese Entscheidung traf das Präsidium des Deutschen Badminton-Verbandes (DBV) in seiner Online-Sitzung.

Die Beschlussfassung erfolgte in Absprache mit dem Ausschuss für Bundesligaangelegenheiten (AfBL) im DBV, der bei allen Erstligisten ein Meinungsbild eingeholt hatte. Auch der TSV Trittau hatte für einen Abbruch der Saison plädiert. Die Stormarner beenden die Saison nach sieben Siegen und neun Niederlagen mit 19 Punkten auf Rang sechs.

Neben dem Saisonabbruch verlängerte das DBV-Präsidium nunmehr auch die Aussetzung des Spielbetriebs um zwei Monate bis zum 31. Juli.

„Aus unserer Sicht hat es zwar große Bedeutung, dass in jedem Jahr der Deutsche Mannschaftsmeister gekürt wird. Aber es erscheint uns angesichts der außergewöhnlichen Situation in diesem Jahr nicht möglich, die für die Monate März, April und Mai vorgesehenen Begegnungen noch nachzuholen. Priorität hat die Gesundheit aller, die an den Spielen beteiligt wären“, erläuterte DBV-Präsident Thomas Born die Entscheidung.

Der Saisonabbruch wurde rückwirkend zum 13. März erklärt. An jenem Tag war der Spielbetrieb zunächst bis zum 31. Mai ausgesetzt worden. Die Entscheidung des DBV-Präsidiums hatte keinen Einfluss auf die Zusammensetzung der 1. Bundesliga in der Spielzeit 2020/21 – die teilnehmenden Vereine standen bereits vorher fest.

Die vorzeitige Beendigung der Saison in den beiden 2. Bundesligen hatte das DBV-Präsidium bereits am 17. April beschlossen.