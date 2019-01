Bad Oldesloe : Das war’s!

Weihnachten verlässt die Stadt. Die Zeit der Punschbuden in der Mühlenstraße ist vorbei – vermutlich für immer.

von Patrick Niemeier

01. Januar 2019, 17:22 Uhr

Der Tannenbaum liegt auf der Seite, der Weihnachtsmann wird verladen, der letzte Punsch fließt aus den Kesseln – aus und vorbei. Vermutlich zum letzten Mal auf längere Sicht hatten zum Jahresende die Buden auf dem Weihnachtsmarkt in der Mühlenstraße geöffnet, Silvester und Neujahr wurde verstaut und abtransportiert. Veranstalter Sebastian Hagen hatte bei der zweiten Auflage mit schwachem Interesse am Rahmenprogramm und insgesamt geringerer Resonanz als 2017 zu kämpfen. Neuauflage im Dezember 2019? „Aktuell sehr unwahrscheinlich“, so Hagen vielsagend.