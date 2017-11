Bargteheider Bluttat : Das Urteil: Es war Mord!

vergrößern 1 von 2 Foto: rtn 1 von 2

von Frauke Schlüter-Hürdler

erstellt am 30.Nov.2017 | 06:00 Uhr

Mit Spannung wird das Urteil für den Angeklagten Sven S. erwartet. Er ist des Mordes an der 28-jährigen Svea T. angeklagt. In seiner Wohnung an der Alten Landstraße in Bargteheide hat der heute 37-jährige vorbestrafte Gerüstbauer und Bodybuilder seine ehemalige Freundin am 12. August vergangenen Jahres mit drei Schüssen niedergestreckt und getötet. Die Staatsanwaltschaft hatte auf Mord plädiert, die Verteidigung eine Strafe wegen Totschlags gefordert. Die Anspannung steigt, als sich das Landgericht um eine Viertelstunde verspätet. Fast ein ganzes Jahr hat der Prozess sich hingezogen. Nun wollen die Angehörigen endlich Gewissheit haben.



Heimtücke, Vorsatz und niedere Beweggründe

Vor dem Gerichtssaal im Landgericht Lübeck warten die Eltern und zahlreiche Freunde des Opfers. Von der Familie des Angeklagten ist niemand erschienen. Endlich gewährt die Justizbeamtin Einlass. Alle Anwesenden erheben sich beim Urteilsspruch des Vorsitzenden Richters Christian Singelmann: Lebenslang wegen Mordes für den Angeklagten. Ohne eine Regung nimmt er das Urteil auf. Die Eltern zwingen sich zur Ruhe, halten sich an den Händen, denn nun verliest der Richter die Urteilsbegründung, die sich über eine Stunde hinzieht.

Das Gericht sieht es als erwiesen an, dass drei Merkmale für einen Mord in diesem Fall zutreffen: Heimtücke, Vorsatz und niedere Beweggründe. Er habe unter Vortäuschung eines Italienurlaubs das arglose Opfer in seine Wohnung und somit in eine Falle gelockt. Die junge Frau habe nicht wissen können, dass er sich dort aufhalte, habe Einkäufe für ihn erledigt. Ihr sei noch nicht einmal die Zeit geblieben, die Taschen in die Wohnung zu tragen. Kaum habe sie die Haustür aufgeschlossen, sei sie vom Mörder überrascht worden. Es habe keinen Streit gegeben. Zwischen dem Einkauf und dem vom Täter abgesetzten Notruf seien es nur 20 Minuten gewesen. Vermutlich habe Sven S. mit vorgehaltener Waffe auf Svea T. gewartet und sie erschossen. „Es handelt sich hier um einen direkten Vorsatz, ein zielgerichtetes Handeln“, betont der Richter.







Der Täter habe sich bereits vorher zur Ermordung seiner Ex-Freundin entschlossen, weil sie ihm in einer Whats- App-Nachricht am Abend zuvor geschrieben habe, sie sollten lieber getrennte Wege gehen. Sie könne ihm nicht mehr vertrauen und bekäme Atemprobleme beim Betreten seiner Wohnung, schrieb die 28-Jährige ihm in ihrer letzten Nachricht.

Das Gericht ist sich sicher, dass sie nie in seine Wohnung gegangen wäre, hätte sie ihren späteren Mörder dort vermutet. Er habe auf das arglose, wehrlose verletzte und bereits am Boden liegende Opfer nicht spontan, sondern gezielt in Tötungsabsicht zwei Schüsse abgegeben. Singelmann: „Ihr blieb keine Möglichkeit der Abwehr. Es lösen sich nicht drei Schüsse aus Versehen.“

Hier käme seine Charakterproblematik ins Spiel. Denn laut zahlreichen Zeugen und der Gutachter sei Sven S. extrem besitzergreifend, manipulativ, enorm eifersüchtig, aggressiv, kontrollsüchtig, dissozial, narzisstisch und gewaltbereit. Diese Tat sei eine Fortsetzung seiner vorherigen Beziehungen, die ähnlich verlaufen seien – nur nicht mit einem so tragischen Ende. Er habe es nicht ertragen können, keine Macht mehr über „seine Frau“ zu besitzen. Alles in allem seien dies niedere Beweggründe.

Christian Singelmann zeichnet noch einmal die dramatischen Monate vor dem Mord und das Martyrium der lebenslustigen und hilfsbereiten jungen Frau nach. Es sei immer wieder zu psychischen und physischen Bedrohungen gegen Svea T. und ihre Familie gekommen: „Gehst du mir noch mal auf den Sack, bringe ich dich und deinen Vater um!“ oder „Ruf mich an, sonst schlachte ich euch alle ab!“ habe der Täter gedroht. Der Drogenkonsum des Angeklagten habe keinerlei Einfluss auf die Tat gehabt, auch sein diagnostiziertes Border-Line-Syndrom habe ihn nicht daran gehindert, ein normales Leben zu führen. Sven S. habe durchaus seine Defizite gekannt, wäre in der Lage gewesen, diese zu kontrollieren.



Martyrium einer jungen Frau

Nie habe sich der Angeklagte zu der Tat im Gerichtssaal geäußert. In seinen Briefen habe er die Tat als einen „dämlichen Unfall“ dargestellt. „Allein die Ausdrucksweise“ zeige wenig Reue. Das habe, so der Richter, nichts mit Empathie zu tun. Er habe sogar dem Vater eine moralische Mitschuld gegeben. „Bedauern sieht anders aus“, so Singelmann. In vielen Fällen habe er, so konnte es das Gericht beweisen, „schlicht die Unwahrheit“ gesagt.

Nach der Verhandlung treffen sich die Eltern mit den Freunden auf dem Flur, umarmen sich und weinen. Eine schwere Last ist von ihren Schultern gefallen. Dennoch bringt das Urteil ihnen ihre Tochter nicht wieder zurück.