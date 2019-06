Das Sprenger Dorffest hat allen gefallen

von shz.de

28. Juni 2019, 14:45 Uhr

Sprenge | Das Dorfteam hat wie in den Vorjahren mit viel Liebe das Dorffest organisiert, auf dem auch die Kinderkönigspaare ermittelt werden.

Mit Eifer und Begeisterung wurden die Wettspiele der Drei- bis Sechsjährigen und Sieben- bis Zehnjährigen bei bestem Wetter ausgetragen. Es folge der traditionelle Umzug mit den Siegerkindern auf dem geschmückten Wagen und Musik. Bei den Spielen „ohne Grenzen“ der 11- bis 15-Jährigen, die am Abend stattfanden, traten zwei Mannschaften á 5 Spieler/innen gegen einander an. Auch hier wurde mit Wetteifer in den vier Mannschaftspielen um den Sieg gespielt. Es gewann die Mannschaft um Mara Nowack mit den weiteren Mitgliedern Lena Martens, Jannik Kühl, Ida Funk und Jendrik Schönborn. Ebenso hatte die Sprenger Feuerwehr, die für die Abendgestaltung mit Gegrilltem und Getränken, sowie dem nachmittäglichen Kuchenbuffet mit Kaffee verantwortlich war, ihren Teil des Festes toll organisiert, so dass es wieder für alle ein schönes Dorffest war. Die Sprenger Königskinder: Mädchen und Jungen (3-6 Jahre): 1. Käthe Lorenz und Ryan Ruckinski (Königin und König), 2.Leni Meister und Marcel Wasileski, 3. Finja Wygralak und Bryan Zinke.

Mädchen und Jungen 7 bis – zehn Jahre: 1. Lena-Sophie Kulsch und Emil Jahnke (Königin und König), 2. Helene Alisch und Brooks Krohn,

3. Helena Odenwälder und Luis Rabending.